Educación pide a los alcaldes emitir ordenanzas para aumentar matrícula escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Para aumentar la matrícula escolar a nivel nacional, las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) exhortaron a 298 los alcaldes a emitir ordenanzas municipales dirigidas a padres de familia, a fin de garantizar que niños y jóvenes en edad escolar sean matriculados en los centros educativos. El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, hizo el llamado a los ediles y subrayó la urgencia de fortalecer la matrícula a nivel nacional. "Le solicitamos a los alcaldes, por favor, nos puedan ayudar con una ordenanza en su municipio para restaurar o restablecer el derecho obligatorio a la educación", expresó el funcionario.

Cáceres enfatizó que el respaldo de las alcaldías es clave para que, a través de disposiciones municipales, se logre que los padres de familia envíen a sus hijos a las escuelas. "Necesitamos urgentemente el apoyo de las alcaldías para que se pueda ejercer, a través de una ordenanza, que todos aquellos niños y jóvenes en edad escolar regresen a los centros educativos", dijo. La iniciativa busca revertir la alarmante cifra de aproximadamente 1.1 millones de menores que permanecen fuera del sistema educativo en Honduras. Reintegrar a esa cantidad de menores en edad escolar al sistema educativo representa un desafío, por lo que las autoridades consideran prioritario atender de forma inmediata. Sin embargo, es necesario el apoyo de los gobiernos locales para identificar a los niños, niñas y adolescentes que no asisten a los centros educativos. El llamado de las autoridades es con el objetivo de llegar al menos a dos millones de estudiantes inscritos en el sistema, pues al cierre del 2025 la matrícula fue de 1.7 millones de alumnos matriculados en los tres niveles educativos.