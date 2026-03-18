!Así se ven los sueños escolares cuando llegan en forma de cuaderno!

Tegucigalpa, Honduras.- En cada cuaderno entregado hay algo más que papel: hay sueños, metas y la esperanza de niños que ven en la educación una puerta hacia un futuro distinto. Esos sentimientos se reflejaron este miércoles entre sonrisas tímidas y miradas llenas de ilusión de cientos de niños capitalinos que recibieron sus cuadernos que afianzan su formación profesional. La campaña Maratón del Saber de EL HERALDO, en compañía por primera vez de su mejor aliado: Cuadernos Quick, entregó 1,600 cuadernos a 330 alumnos de la Escuela Roberto Sosa, ubicada en la colonia Kennedy de la capital. Durante la jornada, las miradas curiosas de los estudiantes no se hicieron esperar al recibir las libretas, que tapizadas de colores y mensajes esperanzadores, fueron el motivo de sonrisas brillantes. Los representantes de Quick vieron con sus propios ojos la magia que se enciende en cada escolar y destacaron que esta entrega va más allá de un apoyo material, al convertirse en una oportunidad para fortalecer la ilusión y el acceso al aprendizaje.

“La entrega de cuadernos representa alegría, emoción y cumplimiento de logros; las libretas son un lienzo en blanco donde los niños van a poder crear sus propios sueños, metas y objetivos para un futuro mejor”, explicó emocionado Nahun Ortiz, representante de Quick. Durante la igesimotercera edición de la campaña Maratón del Saber, cuadernos Quick reafirmó su compromiso con los miles de jóvenes y niños al posicionarse como un referente de apoyo a la educación en Honduras “A lo largo de estos 23 años, Cuadernos Quick se ha hecho presente en la entrega de cuadernos. Estamos muy contentos y agradecidos porque donde un cuaderno no puede llegar, las alianzas con el Maratón del Saber lo hacen posible”, aseguró con una enorme sonrisa Daniela Padilla, representante de la marca.

Docentes y padres de familia valoraron el impacto de la donación, al señalar que un cuaderno trasciende lo material y se convierte en una herramienta clave en el proceso de aprendizaje. “Agradecemos a EL HERALDO y Cuadernos Quick por estas libretas, que son una bendición para esta escuela; valoramos que se apoyen las metas de nuestros estudiantes, que en muchos casos no tienen la posibilidad de adquirir un cuaderno para sus clases”, manifestó Danery Sauceda, director del centro educativo. Padres de familia coincidieron en que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo educativo de los niños. “De todo corazón agradecemos estas iniciativas que ayudan a nuestros niños a seguir adelante. No parece, pero un cuaderno marca un precedente en el aprendizaje de todos esos niños en las aulas de clases”, dijo Rony Gómez, miembro de la Asociación de Padres de Familia.

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