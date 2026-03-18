  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

!Así se ven los sueños escolares cuando llegan en forma de cuaderno!

Con alegría y agradecimiento, alumnos y maestros recibieron a el equipo de EL HERALDO y Cuadernos Quick, empresas aliadas que le apuestan por su futuro profesional

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 14:33
!Así se ven los sueños escolares cuando llegan en forma de cuaderno!

Más de 300 estudiantes de la Escuela Roberto Sosa recibieron con entusiasmo cuadernos de la Maratón del Saber, impulsada por EL HERALDO y su principal aliado Cuadernos Quick.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En cada cuaderno entregado hay algo más que papel: hay sueños, metas y la esperanza de niños que ven en la educación una puerta hacia un futuro distinto.

Esos sentimientos se reflejaron este miércoles entre sonrisas tímidas y miradas llenas de ilusión de cientos de niños capitalinos que recibieron sus cuadernos que afianzan su formación profesional.

La campaña Maratón del Saber de EL HERALDO, en compañía por primera vez de su mejor aliado: Cuadernos Quick, entregó 1,600 cuadernos a 330 alumnos de la Escuela Roberto Sosa, ubicada en la colonia Kennedy de la capital.

Durante la jornada, las miradas curiosas de los estudiantes no se hicieron esperar al recibir las libretas, que tapizadas de colores y mensajes esperanzadores, fueron el motivo de sonrisas brillantes.

Los representantes de Quick vieron con sus propios ojos la magia que se enciende en cada escolar y destacaron que esta entrega va más allá de un apoyo material, al convertirse en una oportunidad para fortalecer la ilusión y el acceso al aprendizaje.

Maratón del Saber apoya con cuadernos a escolares de Cruz Blanca, Lepaterique
Daniela Padilla y Naúm Ortiz de Cuadernos Quick participaron en la entrega masiva de 1,650 cuadernos en la Escuela Roberto Sosa de Tegucigalpa,

Daniela Padilla y Naúm Ortiz de Cuadernos Quick participaron en la entrega masiva de 1,650 cuadernos en la Escuela Roberto Sosa de Tegucigalpa,

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO )

“La entrega de cuadernos representa alegría, emoción y cumplimiento de logros; las libretas son un lienzo en blanco donde los niños van a poder crear sus propios sueños, metas y objetivos para un futuro mejor”, explicó emocionado Nahun Ortiz, representante de Quick.

Durante la igesimotercera edición de la campaña Maratón del Saber, cuadernos Quick reafirmó su compromiso con los miles de jóvenes y niños al posicionarse como un referente de apoyo a la educación en Honduras

“A lo largo de estos 23 años, Cuadernos Quick se ha hecho presente en la entrega de cuadernos. Estamos muy contentos y agradecidos porque donde un cuaderno no puede llegar, las alianzas con el Maratón del Saber lo hacen posible”, aseguró con una enorme sonrisa Daniela Padilla, representante de la marca.

Desde hace 23 años, Cuadernos Quick se hace presente en la mochila de miles de alumnos del país mediante la campaña Maratón del Saber.

Desde hace 23 años, Cuadernos Quick se hace presente en la mochila de miles de alumnos del país mediante la campaña Maratón del Saber.

(Foto: Emilio Flores/EL HERALDO )

Docentes y padres de familia valoraron el impacto de la donación, al señalar que un cuaderno trasciende lo material y se convierte en una herramienta clave en el proceso de aprendizaje.

“Agradecemos a EL HERALDO y Cuadernos Quick por estas libretas, que son una bendición para esta escuela; valoramos que se apoyen las metas de nuestros estudiantes, que en muchos casos no tienen la posibilidad de adquirir un cuaderno para sus clases”, manifestó Danery Sauceda, director del centro educativo.

Padres de familia coincidieron en que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo educativo de los niños.

“De todo corazón agradecemos estas iniciativas que ayudan a nuestros niños a seguir adelante. No parece, pero un cuaderno marca un precedente en el aprendizaje de todos esos niños en las aulas de clases”, dijo Rony Gómez, miembro de la Asociación de Padres de Familia.

La Maratón del Saber beneficia a 171 alumnos de escuela en aldea El Pino

Apoyo solidario

Durante décadas, la Maratón del Saber se ha consolidado como una iniciativa de apoyo a miles de jóvenes y niños en Honduras mediante la entrega de útiles escolares.

En 2026, la campaña ha llegado a distintos sectores del país con donaciones que reafirman el compromiso de EL HERALDO y empresas aliadas con la educación.

"Reconocemos que para muchos niños, un cuaderno es el inicio a nuevas metas y seguir construyendo un futuro brillante desde las aula de clases", destacó María Ortiz, jefa de Redacción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias