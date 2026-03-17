Maratón del Saber apoya con cuadernos a escolares de Cruz Blanca, Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- Entre las montañas de pino en la comunidad de Cruz Blanca, en Lepaterique, sobresale la Escuela Celestina Servellón donde sus niños sueñan con un mejor futuro.

Hasta ese rincón fresco del departamento de Francisco Morazán llegó la Maratón del Saber, una iniciativa que demuestra que el conocimiento puede tocar puertas y llevó algarabía al lugar al entregar cuadernos a los escolares.

La escuela, resguardada por la naturaleza y el silencio del campo, se convirtió en el epicentro de sonrisas donde cada cuaderno significa una oportunidad para los niños que decidan seguir estudiando.

Este centro educativo tiene una matrícula de 40 niños que diariamente recibe la única maestra Silvia Mariela Suazo Sierra quien enseña con amor a cada niño, futuro profesional del país.

En cada pupitre descansaban cuadernos nuevos, símbolo tangible de sueños que comienzan a tomar forma en manos pequeñas, pero decididas a seguir triunfando.

Los estudiantes recibieron los útiles con emoción visible, abrazándolos como si se tratara de un tesoro invaluable que los acerca a sus metas.

“Vamos a portarnos bien y estudiar mucho”, prometieron al unísono los niños, dejando entrever la disciplina y el entusiasmo que caracteriza a esta comunidad estudiantil de Cruz Blanca.