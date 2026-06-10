Casos de miasis en humanos por el gusano barrenador siguen en aumento y suman 191 en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis por gusano barrenador continúan en aumento en el país, esta semana las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) contabilizaron 191 casos de esta enfermedad. Esta semana se reportaron siete nuevos contagios, según los datos proporcionados por las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud. De acuerdo a Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, la mayoría de los casos se reportan en las regiones del Distrito Central, Comayagua, Lempira y Yoro.

Mejía aseguró que la cifra de fallecidos se mantiene en tres personas, sin nuevos decesos reportados durante la última semana epidemiológica. Entre los decesos se encuentra un hombre de 78 años y una mujer de 77 años, ambos residentes del departamento de Francisco Morazán, quienes presentaban complicaciones asociadas a la infección. El tercer fallecimiento corresponde a una mujer de 85 años originaria del departamento de Olancho, quien también sufrió complicaciones derivadas de la miasis, pese a recibir atención médica. Las autoridades sanitarias señalan que, aunque la letalidad no ha mostrado un aumento reciente, los casos graves continúan representando un riesgo, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.