Más de L1,100 millones adeuda el Estado al Poder Judicial durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Posterior a la aprobación del Presupuesto General de la República, las autoridades del Poder Judicial explicaron que, durante el primer cuatrimestre de 2026, se acumuló una deuda que alcanza los 1,100 millones de lempiras.

Datos de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Poder Judicial indican que hasta abril de 2026, la deuda gubernamental neta al órgano de justicia es de 1,103,711,292 lempiras, que corresponde a compromisos financieros acumulados en los primeros cuatro meses del año.

Melvin Duarte, portavoz del PJ, señaló que parte de las limitaciones financieras que enfrenta el órgano de justicia están vinculadas a obligaciones pendientes de períodos anteriores, que inciden en la disponibilidad de recursos para inversiones logísticas, tecnológicas y de infraestructura.

Sin embargo, precisó que, dentro de las obligaciones acumuladas, se incluye una deuda heredada de 2025, que alcanza los 246 millones de lempiras.