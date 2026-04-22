Más de L1,100 millones adeuda el Estado al Poder Judicial durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Posterior a la aprobación del Presupuesto General de la República, las autoridades del Poder Judicial explicaron que, durante el primer cuatrimestre de 2026, se acumuló una deuda que alcanza los 1,100 millones de lempiras.
Datos de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Poder Judicial indican que hasta abril de 2026, la deuda gubernamental neta al órgano de justicia es de 1,103,711,292 lempiras, que corresponde a compromisos financieros acumulados en los primeros cuatro meses del año.
Melvin Duarte, portavoz del PJ, señaló que parte de las limitaciones financieras que enfrenta el órgano de justicia están vinculadas a obligaciones pendientes de períodos anteriores, que inciden en la disponibilidad de recursos para inversiones logísticas, tecnológicas y de infraestructura.
Sin embargo, precisó que, dentro de las obligaciones acumuladas, se incluye una deuda heredada de 2025, que alcanza los 246 millones de lempiras.
"El gobierno en curso resolvió deudas que se tenían pendientes, pero este nuevo presupuesto nos da la esperanza de que los pagos que le corresponden al Poder Judicial se van a desarrollar en tiempo y forma, porque se está trabajando de manera cercana con la Secretaría de Finanzas", explicó Duarte.
El funcionario explicó que la aprobación del presupuesto, y los pagos en tiempo y forma, podrían ampliar y mejorar la atención ciudadana en el ámbito judicial.
Por ejemplo, a nivel nacional se tiene pendiente la mejora de juzgados de paz, la creación de un sistema de expedientes judiciales electrónicos e implementación de constancias de antecedentes penales más accesibles a los usuarios.
Además, se aclaró que durante este 2026, el presupuesto asignado al Poder Judicial para 2026 asciende a 4,396 millones de lempiras, correspondientes a un 3% del total del Presupuesto General de la República, que es de 444,335 millones de lempiras.
La autoridad señaló que una buena parte de los recursos presupuestarios se destina al pago de personal; sin embargo, se espera que durante el año en curso también se atiendan las necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura pendientes.