Exportaciones de camarón hondureño superan los 113 millones de dólares a mayo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores de camarón que operan en Choluteca y Valle cerraron el quinto mes de 2026 con cifras positivas en producción y exportación.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado ascendió a 29,424,312 libras, mayor que las 27,635,349 libras del período enero-mayo de 2025.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, explica que ese incremento interanual de 1,788,963 libras impactó en la generación de divisas al sumar 113.1 millones de dólares por exportación, superando los $102.3 millones acumuladas al quinto mes del año pasado.