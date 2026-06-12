Exportaciones de camarón hondureño superan los 113 millones de dólares a mayo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los productores de camarón que operan en Choluteca y Valle cerraron el quinto mes de 2026 con cifras positivas en producción y exportación.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado ascendió a 29,424,312 libras, mayor que las 27,635,349 libras del período enero-mayo de 2025.
Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, explica que ese incremento interanual de 1,788,963 libras impactó en la generación de divisas al sumar 113.1 millones de dólares por exportación, superando los $102.3 millones acumuladas al quinto mes del año pasado.
Los destinos más importantes para el camarón cultivado en Honduras son México al exportarse 12,151,497 libras (41.29% del total) por un valor de 38.1 millones de dólares.
El segundo destino es la Unión Europea con 11,664,599 libras (39.64% del total) por un monto de 56.3 millones de dólares. La diferencia de precios entre el producto que se vende en México respecto a Europa es que a este segundo mercado se exporta camarón procesado.
Amador señala que la producción de camarón -biomasa- registró a mayo pasado cifras halagadoras al alcanzar 51,333,611 libras, mayor que las 48,080,384 libras de igual período de 2025. El aumento interanual en la producción es de 3,253,227 libras.
Otros mercados importantes para Honduras son Taiwán con 1,852,513 libras (4.8 millones de dólares) y Centroamérica con 1,802,185 libras ($5.6 millones), de acuerdo con el informe de mercado de la Andah. Las exportaciones hondureñas de camarón sumaron 69 millones de libras en 2025 por un valor de 261 millones de dólares.