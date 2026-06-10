¿A cuánto ascendió la factura petrolera de Honduras a marzo de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos significativos a los combustibles derivados del conflicto bélico entre Estados Unidos de América e Irán se tradujeron en una mayor factura petrolera durante el primer trimestre de 2026.

En ese sentido, la importación de carburantes totalizó 608.2 millones de dólares a marzo pasado, registrando un crecimiento interanual de $31.1 millones en comparación al mismo período de 2025, constató EL HERALDO en un reporte elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH).

De 6.6 millones a 7 millones ascendieron los barriles de refinados del crudo comprados con un alza de 35 millones de dólares.

"En contraste, el análisis del comportamiento de las compras de marzo de 2026 respecto al mes previo indica que la factura petrolera se incrementó en $92.6 millones, de los que $60.2 millones fueron por efecto del alza de los precios en ese mes, con un mayor impacto originado por el precio del diésel", subraya el informe.

Agrega que "mientras, el aumento del volumen de barriles importados contribuyó con un monto de $32.5 millones al incremento".