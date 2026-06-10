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¿A cuánto ascendió la factura petrolera de Honduras a marzo de 2026?

Las importaciones de combustibles se elevaron a consecuencia de los altos costos de estos productos por el conflicto bélico entre EEUU e Irán

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 18:09
¿A cuánto ascendió la factura petrolera de Honduras a marzo de 2026?

Según el BCH, hacia el final del trimestre se observó un cambio de tendencia en las cotizaciones, tras haber registrado precios más bajos de los combustibles durante los primeros dos meses del año.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los aumentos significativos a los combustibles derivados del conflicto bélico entre Estados Unidos de América e Irán se tradujeron en una mayor factura petrolera durante el primer trimestre de 2026.

En ese sentido, la importación de carburantes totalizó 608.2 millones de dólares a marzo pasado, registrando un crecimiento interanual de $31.1 millones en comparación al mismo período de 2025, constató EL HERALDO en un reporte elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH).

De 6.6 millones a 7 millones ascendieron los barriles de refinados del crudo comprados con un alza de 35 millones de dólares.

"En contraste, el análisis del comportamiento de las compras de marzo de 2026 respecto al mes previo indica que la factura petrolera se incrementó en $92.6 millones, de los que $60.2 millones fueron por efecto del alza de los precios en ese mes, con un mayor impacto originado por el precio del diésel", subraya el informe.

Agrega que "mientras, el aumento del volumen de barriles importados contribuyó con un monto de $32.5 millones al incremento".

Impuesto a combustibles generó L101,612 millones en últimos dos gobiernos

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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