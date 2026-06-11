Hospital San Felipe realizará brigada oftalmológica para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Para seguir reduciendo la mora quirúrgica que hay en el país y darle respuesta a los pacientes que llevan esperan por años ser operados, el Hospital General San Felipe realizará una nueva brigada oftalmológica el próximo 3 de julio. El director del centro asistencial, Edwin Cruz, detalló que esta jornada contará con apoyo en insumos gracias a gestiones realizadas ante la Embajada de Israel, aunque las cirugías serán ejecutadas por personal médico del hospital. La brigada se pretende intervenir a pacientes que tienen problemas como catarata, cornea, entre otros.

En ese sentido Cruz hizo el llamado a la población a mantenerse atenta a las convocatorias, reiterando que el objetivo principal es disminuir los tiempos de espera para ser operados. "Ya no se trata de pedir paciencia, sino de dar respuestas. Estamos trabajando para que los pacientes reciban su cirugía en el menor tiempo posible", afirmó el médico. A la fecha el hospital San Felipe ha realizado 946 cirugías oftalmológicas, sumando brigadas y otros procedimientos, en 30 días hábiles; de esas 199 fueron consideradas como intervenciones menores; 453 son cirugías mayores. El hospital registra 294 operaciones quirúrgicas mediante las brigadas médicas que se realizaron anteriormente.