EE UU autoriza primer medicamento para combatir el gusano barrenador

Austin, Estados Unidos .- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) autorizó el uso de emergencia de un medicamento genérico para tratar a los animales infectados con el gusano barrenador, una plaga que se alimenta de los tejidos de los mamíferos de sangre caliente. El permiso de la FDA para usar este tratamiento llega a medida que aumenta el número de infecciones en el país, con siete casos conocidos en Texas y Nuevo México, aumentando la preocupación sobre un brote más extendido de esta especie, que había sido erradicada en EE.UU. en la década de los 60. Las pastillas de nitenpiram son el primer medicamento autorizado por la FDA para tratar el gusano barrenador y esta autorización de emergencia busca "contener y eliminar" la plaga, señaló en un comunicado Robert F. Kennedy Jr, el secretario de Salud y Servicios Humanos. El tratamiento, agregó, es "asequible y de acción rápida".

El medicamento está disponible sin receta médica y se comercializa en dos presentaciones, de 11.4 y de 57 miligramos. La dosis, informó la FDA, se determina en función del peso del animal y no debe administrarse en aquellos que pesen menos de dos libras. Las moscas del gusano barrenador depositan sus huevos en heridas abiertas o en las membranas mucosas de los mamíferos. Las larvas eclosionan en cuestión de horas y penetran en los tejidos del animal para alimentarse de carne viva. El nitenpiram elimina "la mayoría de las larvas" en cuestión de pocas horas pero no previene la infección ni protege contra una nueva infestación, indicó la FDA. EE.UU. congeló la importación de animales a través de la frontera sur en mayo del año pasado, en un intento por prevenir la propagación de la mosca de la plaga, que se ha extendido por México en el último año.