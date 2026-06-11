Sheibaum celebra el triunfo de México en partido inaugural del Mundial

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este jueves a la selección nacional por su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria recibió el resultado con un breve mensaje: "¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos".

La reacción del gobernante mexicano ocurrió luego de que el combinado nacional derrotara 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un juego que dominó de principio a fin, en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

El triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México marcó un inicio positivo para el combinado anfitrión en la máxima competición del fútbol mundial.