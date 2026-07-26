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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio en Honduras

Los cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio afectarán únicamente a un municipio de Honduras. ¿Su colonia fue incluida en la lista? Entérese

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 14:25
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio en Honduras

Un municipio tendrá cortes de energía este lunes 27 de julio en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Barrios y colonias de un solo municipio se verán afectados por los cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A partir de las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, varias zonas de San Pedro Sula deberán tomar precauciones, ya que el servicio de energía eléctrica será suspendido temporalmente.

Para este lunes, la ENEE únicamente incluyó en el listado al municipio de San Pedro Sula; sin embargo, para el resto de la semana se contemplan cortes programados en otras zonas del país.

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa en la red eléctrica de la zona.

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San Pedro Sula de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Colonia Moderna, colonia Montecarlo, colonia Orquídea Blanca, colonia La Mora, colonia Zerón, colonia Mazzarello, barrio Los Andes (norte y oeste), Universidad Católica de Honduras, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercado Colonial 1, Comisariato Los Andes e Instituto La Salle.

Ante la suspensión temporal del servicio eléctrico, la ENEE recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el horario establecido.

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Entre las recomendaciones se encuentra desconectar los aparatos electrónicos sensibles, como computadoras, televisores y otros equipos, para evitar daños ocasionados por los cortes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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