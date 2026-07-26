Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Barrios y colonias de un solo municipio se verán afectados por los cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de julio, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A partir de las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, varias zonas de San Pedro Sula deberán tomar precauciones, ya que el servicio de energía eléctrica será suspendido temporalmente.

Para este lunes, la ENEE únicamente incluyó en el listado al municipio de San Pedro Sula; sin embargo, para el resto de la semana se contemplan cortes programados en otras zonas del país.

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa en la red eléctrica de la zona.