Cortes de energía programados para este lunes 20 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este lunes 20 de julio se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en un sector de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Según el calendario oficial divulgado por la estatal, la suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento que se ejecutarán en la red de distribución de la zona.

El corte comenzará a las 8:45 de la mañana y se extenderá hasta las 2:45 de la tarde, por lo que tendrá una duración aproximada de seis horas.