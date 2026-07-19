Cortes de energía programados para este lunes 20 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este lunes 20 de julio se realizará una interrupción programada del suministro eléctrico en un sector de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Según el calendario oficial divulgado por la estatal, la suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento que se ejecutarán en la red de distribución de la zona.
El corte comenzará a las 8:45 de la mañana y se extenderá hasta las 2:45 de la tarde, por lo que tendrá una duración aproximada de seis horas.
La programación incluye un sector residencial y una parte de uno de los principales centros hospitalarios de la zona norte del país.
Ante la suspensión temporal, la ENEE recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y desconectar los aparatos eléctricos sensibles mientras se desarrollan las labores técnicas.
Cortes de energía programados:
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Residencial Villas Santa Ana y Hospital Mario Catarino Rivas (sección oeste).
Una vez concluidas las labores de mantenimiento, el suministro eléctrico será restablecido de manera gradual en los sectores incluidos en la programación.
Hasta el momento de la publicación de esta información, la ENEE únicamente ha programado este corte de energía para el lunes 20 de julio.
Si la estatal incorpora nuevos sectores al calendario de mantenimientos o realiza modificaciones en los horarios establecidos, la información será actualizada oportunamente.