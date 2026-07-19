Especialistas alertan por efectos del polvo del Sahara en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El polvo del Sahara volvió a llegar a Honduras como parte del fenómeno anual que transporta partículas desde el norte de África hasta Centroamérica.
Aunque este evento ocurre cada año, especialistas en salud advirtieron que puede agravar enfermedades respiratorias, por lo que recomendaron a la población, especialmente a los grupos vulnerables, adoptar medidas preventivas para reducir la exposición.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las partículas provenientes del desierto del Sahara continuarán desplazándose sobre Honduras, un comportamiento característico de esta época del año.
Ante este panorama, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez explicó que la principal preocupación desde la perspectiva sanitaria está relacionada con las afectaciones al sistema respiratorio.
“Desde el punto de vista de la salud pública, las principales implicaciones son en el sistema respiratorio: irritación de la nariz, garganta y vías respiratorias, tos seca, estornudos y congestión nasal, sensación de falta de aire en personas sensibles, agravamiento de enfermedades, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica”, explicó el experto.
Complicaciones poblacionales
El especialista advirtió que los efectos del polvo del Sahara pueden ser más severos en determinados sectores de la población.
Entre ellos, mencionó a los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con asma, pacientes con enfermedades cardiovasculares, personas con diabetes y quienes padecen otras enfermedades crónicas.
Rodríguez señaló que ese personas deben extremar las medidas de protección para disminuir la exposición a las partículas suspendidas en el aire, ya que "pueden presentar un agravamiento de sus condiciones de salud o desarrollar síntomas respiratorios".
Asimismo, insistió en que la prevención es la principal herramienta para reducir los riesgos durante los días en que la concentración del polvo sea elevada.
“Se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en interiores cuando la concentración de polvo sea alta, mantener puertas y ventanas cerradas si hay mucho polvo, utilizar mascarilla bien ajustada, mantener buena hidratación y usar gafas si presenta irritación ocular", apuntó.
Sobre el fenómeno
La llegada del polvo del Sahara a Honduras es un fenómeno atmosférico que afecta a Honduras entre mayo y agosto de cada año, aunque en ocasiones puede extenderse hasta septiembre, ocurre varias veces al año debido al desplazamiento de enormes masas de aire cargadas de partículas minerales desde el desierto africano.
Impulsadas por los vientos alisios, estas nubes de polvo cruzan el océano Atlántico hasta alcanzar el Caribe y Centroamérica, provocando una disminución en la calidad del aire y una reducción de la visibilidad en las zonas donde se presentan mayores concentraciones.
Aunque se trata de un fenómeno natural y recurrente, los expertos recomiendan mantenerse atentos a los informes emitidos por Cenaos y seguir las medidas de prevención cuando las concentraciones aumenten, especialmente en las regiones donde se reportan los niveles más altos de partículas en el ambiente.