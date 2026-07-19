Especialistas alertan por efectos del polvo del Sahara en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El polvo del Sahara volvió a llegar a Honduras como parte del fenómeno anual que transporta partículas desde el norte de África hasta Centroamérica.

Aunque este evento ocurre cada año, especialistas en salud advirtieron que puede agravar enfermedades respiratorias, por lo que recomendaron a la población, especialmente a los grupos vulnerables, adoptar medidas preventivas para reducir la exposición.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las partículas provenientes del desierto del Sahara continuarán desplazándose sobre Honduras, un comportamiento característico de esta época del año.

Ante este panorama, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez explicó que la principal preocupación desde la perspectiva sanitaria está relacionada con las afectaciones al sistema respiratorio.

“Desde el punto de vista de la salud pública, las principales implicaciones son en el sistema respiratorio: irritación de la nariz, garganta y vías respiratorias, tos seca, estornudos y congestión nasal, sensación de falta de aire en personas sensibles, agravamiento de enfermedades, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica”, explicó el experto.