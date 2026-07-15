Contagios de tos ferina en el país aumentan 81% en comparación a los registrados en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La tos ferina continúa en ascenso en el país y ya deja un acumulado de más de 200 casos confirmados y 15 fallecidos, la mayoría menores de un año, en lo que va del 2026, según reportes oficiales. En comparación con el año anterior, los casos de tos ferina reflejan un aumento significativo en el país, cuando se confirmaron 114 contagios durante todo el 2025. Este 2026, la Secretaría de Salud confirma un total de 206 contagios registrados hasta mediados de julio, lo que representa un incremento aproximado del 81% en comparación con el año anterior.

Este repunte en menos de siete meses enciende las alertas de las autoridades sanitarias, que advierten sobre la necesidad urgente de reforzar la vacunación y las medidas de prevención para evitar que la enfermedad continúe en expansión. Son los menores de un año de edad quienes representan el grupo más vulnerable frente a esta infección respiratoria contagiosa, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado urgente a padres de familia y embarazadas a acudir a los establecimientos de salud para completar sus esquemas de vacunación. La tos ferina es una enfermedad bacteriana que afecta las vías respiratorias y se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotas expulsadas al toser o estornudar.

Esta patología suele iniciar con síntomas similares a un resfriado común, pero progresa hacia episodios intensos de tos persistente que pueden provocar dificultad para respirar, vómitos e incluso crisis de asfixia. En los casos más graves, especialmente en lactantes, puede derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones, daño cerebral y la muerte.