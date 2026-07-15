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Proponen destinar fondos de la venta del avión presidencial a compra de medicamentos

La organización apuntó que los 137 millones del avión presidencial podrían contribuir a atender necesidades urgentes bajo estrategias de ejecución con objetivos definidos

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 12:30
Proponen destinar fondos de la venta del avión presidencial a compra de medicamentos

El viernes 10 de julio, el antiguo avión presidencial fue subastado a una empresa mexicana por 5.1 millones de dólares, equivalentes a 137,776,390 lempiras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los más de 137 millones de lempiras obtenidos por la subasta del avión presidencial representan una oportunidad para abastecer de medicamentos al sistema sanitario, aseguró la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Para la directora de Salud de la ASJ, Blanca Mejía, una de las principales prioridades debe ser garantizar el acceso a medicamentos, ya que el desabastecimiento afecta directamente la salud de los pacientes.

“Es importante que se agilice el acceso a medicamentos; si el pueblo no tiene acceso a medicamentos, se podría deteriorar la salud pública; además, se deben mejorar las atenciones hospitalarias a nivel nacional”, explicó.

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Además, la experta consideró que parte de los recursos debería destinarse a reducir los tiempos de espera para la atención especializada, principalmente de pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.

Manifestó que la inversión debe orientarse a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, reducir los tiempos de atención y evitar complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

Planificación

Ante la asignación de una parte de los 137 millones de lempiras al sector salud, la ASJ señaló que estos recursos pueden contribuir a atender necesidades urgentes, siempre que exista una estrategia de ejecución con objetivos definidos.

“Los 137 millones del avión presidencial podrían garantizar respuestas que hoy se le deben al pueblo hondureño, es importante que la planificación sea bien precisa y concreta”, apuntó.

No obstante, advirtió que la inversión debe traducirse en resultados concretos para la población y enfatizó la importancia de definir con precisión el destino de los fondos; “nuestra mayor recomendación es que haga un plan específico en el que se va a ejecutar, cuál va a ser el servicio que se va a mejorar, en qué tiempo, quién va a ser el responsable y que se midan esos resultados para efectos de una respuesta buena al pueblo hondureño”, explicó.

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Transparencia

La directora de Salud de la ASJ también consideró indispensable que la administración de los recursos esté acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de que la población conozca cómo se utilizarán los fondos provenientes de la venta del avión presidencial.

“Se debe garantizar una ejecución clara, transparente e implementar instrumentos de rendición de cuenta para que el pueblo hondureño entienda cómo están administrando los fondos públicos, los fondos del pueblo y sobre todo que entienda cuál va a ser el beneficio que va a recibir de esa ejecución presupuestaria del avión presidencial”, explicó.

Mejía reiteró que el uso de estos días recursos debe enfocarse en acciones concretas que permitan mejorar la atención médica y ofrecer resultados medibles para la población hondureña.

Sobre la subasta

La autorización a la venta del avión presidencial publicada en el Diario Oficial La Gaceta, edición 37,063, del 6 de febrero de 2026 estipula que “el Estado dispone que los recursos obtenidos por la venta serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios en los departamentos donde la UNAH no tenga presencia”.

En el documento oficial se indica que la Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá incorporar esos fondos al Presupuesto General de la República del año correspondiente.

El viernes 10 de julio, la aeronave adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por 14.8 millones de dólares fue vendida mediante subasta a una empresa mexicana por 5.1 millones de dólares, equivalentes a 137,776,390 lempiras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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