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IAIP lanza portal para auditar en tiempo real los fondos de emergencia

Honduras estrena una herramienta clave y un nuevo índice para frenar la corrupción en proyectos estatales de emergencia. Conoce de qué se trata

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 09:45
IAIP lanza portal para auditar en tiempo real los fondos de emergencia

IAIP lanza el Portal de Emergencia y presenta el Indice de Acceso a la Informacion para fortalecer la rendición de cuentas.

 Foto: Agustín Lagos / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Honduras pone en marcha el Portal de Emergencias, una plataforma innovadora que centraliza información técnica, financiera y administrativa de proyectos ejecutados bajo condición de emergencia, presentada en formato de Datos Abiertos.

Este portal representa un avance significativo en la lucha contra la opacidad en la gestión pública, al permitir que cada documento publicado, como ser: contratos, pagos, supervisiones y avances, se convierta en una pieza del mapa nacional de inversión, accesible desde cualquier lugar.

El IAIP reforzará vigilancia sobre transparencia en las 298 alcaldías del país

La iniciativa transforma grandes volúmenes de información en consultas ágiles, visuales y accesibles, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía e instituciones.

Además, marca un cambio histórico: la transparencia en situaciones de emergencia ya no depende únicamente de informes técnicos, sino que cualquier ciudadano puede consultar información pública y participar activamente en el control social de las obras.

El IAIP también presentó el Índice de Acceso a la Información (IAI), que entró en vigencia el presente año para todas las instituciones obligadas.

Este índice mide integralmente los componentes de la transparencia, incorporando criterios de oportunidad en la publicación de datos y valorando las respuestas oportunas a las solicitudes de información.

Con estas herramientas, el IAIP, ente rector de la transparencia en el país, fortalece la rendición de cuentas, contribuye con el combate a la corrupción y garantiza estándares más altos en materia de transparencia y participación ciudadana.

Hermes Moncada, comisionado presidente dijo: "hoy es un día trascendental porque estamos dando un salto en el cumplimiento de la ley".

"Este índice va a contribuir a mejorar los índices de corrupción, porque nosotros como IAIP somos un órgano de prevención" destacó Moncada.

"Van haber portales diferenciados para conocer en qué se están invirtiendo los recursos del Estado" aseguró el comisionado presidente del IAIP.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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