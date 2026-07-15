IAIP lanza portal para auditar en tiempo real los fondos de emergencia

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b> El Instituto de Acceso a la Información Pública (<b>IAIP</b>) de Honduras pone en marcha el <b>Portal de Emergencias</b>, una plataforma innovadora que centraliza información técnica, financiera y administrativa de proyectos ejecutados bajo condición de emergencia, presentada en formato de Datos Abiertos.Este portal representa un avance significativo en la lucha contra la opacidad en la gestión pública, al permitir que cada documento publicado, como ser: contratos, pagos, supervisiones y avances, se convierta en una pieza del mapa nacional de inversión, accesible desde cualquier lugar.