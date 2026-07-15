IAIP lanza portal para auditar en tiempo real los fondos de emergencia

Este portal representa un avance significativo en la lucha contra la opacidad en la gestión pública, al permitir que cada documento publicado, como ser: contratos, pagos, supervisiones y avances, se convierta en una pieza del mapa nacional de inversión, accesible desde cualquier lugar.

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto de Acceso a la Información Pública ( IAIP ) de Honduras pone en marcha el Portal de Emergencias , una plataforma innovadora que centraliza información técnica, financiera y administrativa de proyectos ejecutados bajo condición de emergencia, presentada en formato de Datos Abiertos.

La iniciativa transforma grandes volúmenes de información en consultas ágiles, visuales y accesibles, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía e instituciones.

Además, marca un cambio histórico: la transparencia en situaciones de emergencia ya no depende únicamente de informes técnicos, sino que cualquier ciudadano puede consultar información pública y participar activamente en el control social de las obras.

El IAIP también presentó el Índice de Acceso a la Información (IAI), que entró en vigencia el presente año para todas las instituciones obligadas.

Este índice mide integralmente los componentes de la transparencia, incorporando criterios de oportunidad en la publicación de datos y valorando las respuestas oportunas a las solicitudes de información.

Con estas herramientas, el IAIP, ente rector de la transparencia en el país, fortalece la rendición de cuentas, contribuye con el combate a la corrupción y garantiza estándares más altos en materia de transparencia y participación ciudadana.

Hermes Moncada, comisionado presidente dijo: "hoy es un día trascendental porque estamos dando un salto en el cumplimiento de la ley".

"Este índice va a contribuir a mejorar los índices de corrupción, porque nosotros como IAIP somos un órgano de prevención" destacó Moncada.

"Van haber portales diferenciados para conocer en qué se están invirtiendo los recursos del Estado" aseguró el comisionado presidente del IAIP.