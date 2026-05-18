El IAIP reforzará vigilancia sobre transparencia en las 298 alcaldías del país

Tegucigalpa, Honduras. -El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) firmaron un convenio para reforzar la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las 298 alcaldías del país.

El acuerdo contempla que el IAIP continúe administrando el Portal Único de Transparencia, donde se concentra la información pública de las municipalidades, además de fortalecer la verificación continua para constatar que los gobiernos locales publiquen la información exigida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como parte de las medidas, ambas instituciones impulsarán la capacitación de los Oficiales de Información Pública (OIP), responsables de gestionar solicitudes ciudadanas y garantizar el acceso a documentos oficiales.

Para ello, se desarrollará un diplomado especializado con enfoque municipal, además de talleres sobre el uso del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO) y la administración de plataformas digitales de transparencia.

El convenio también compromete a la AMHON a promover que las alcaldías designen y mantengan personal con el perfil adecuado en estos cargos, un punto clave ante las limitaciones que históricamente han enfrentado algunos municipios para cumplir con estándares de rendición de cuentas.