El IAIP reforzará vigilancia sobre transparencia en las 298 alcaldías del país

Tegucigalpa, Honduras. -El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) firmaron un convenio para reforzar la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las 298 alcaldías del país.
El acuerdo contempla que el IAIP continúe administrando el Portal Único de Transparencia, donde se concentra la información pública de las municipalidades, además de fortalecer la verificación continua para constatar que los gobiernos locales publiquen la información exigida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como parte de las medidas, ambas instituciones impulsarán la capacitación de los Oficiales de Información Pública (OIP), responsables de gestionar solicitudes ciudadanas y garantizar el acceso a documentos oficiales.
Para ello, se desarrollará un diplomado especializado con enfoque municipal, además de talleres sobre el uso del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO) y la administración de plataformas digitales de transparencia.
El convenio también compromete a la AMHON a promover que las alcaldías designen y mantengan personal con el perfil adecuado en estos cargos, un punto clave ante las limitaciones que históricamente han enfrentado algunos municipios para cumplir con estándares de rendición de cuentas.
Asimismo, el acuerdo incluye la gestión de recursos para fortalecer la formación continua de funcionarios municipales, el impulso de herramientas tecnológicas para proteger información oficial y la implementación de mecanismos orientados a mejorar tanto la transparencia activa -publicación de información sin necesidad de solicitud- como la respuesta a requerimientos ciudadanos.
La firma del convenio estuvo a cargo del presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, y del titular de la AMHON, Juan Carlos Molina, también alcalde de Olanchito, Yoro.
La medida busca fortalecer los mecanismos de control y acceso a información pública en el ámbito municipal, uno de los niveles de gobierno con mayor contacto directo con la ciudadanía y donde la rendición de cuentas suele ser clave en la ejecución de recursos públicos.