Municipalidades llevan más de cuatro meses sin recibir transferencias del gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Las alcaldías tienen más de cuatro meses de no recibir las transferencias por parte del Estado, lo que impacta en el ejecución de proyectos en la comunidades.
El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina, dijo a EL HERALDO que “desde el mes de diciembre de 2025 se le debe a todos los municipios de Honduras y hay algunos que tienen pendientes otros meses del año anterior”.
”El monto de la deuda es de alrededor de 700 millones de lempiras que está pendiente por pagar del gobierno anterior”, destacó Molina.
Además, “ha transcurrido un trimestre de la administración de Nasry “Papi” Asfura y tampoco los gobiernos locales hemos recibido transferencias. Esto también está significando un problema a lo interno de los municipios”, detalló el presidente de la Amhon.
El nuevo presidente de la organización, recordó que existen municipios como Choluteca y La Ceiba que por muchos años no recibieron recursos de las transferencias debido a que estaban embargadas.
Sin embargo, la determinación del presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano, introdujo una iniciativa para que los embargos no excedan el 30 por ciento de las transferencias que reciben los municipios, “ayudará a mejorar las finanzas de las municipalidades y mejorar el desarrollo administrativo y proyectos en la comunidades”.
“Esperamos que la Corte Suprema de Justicia tome en cuenta esa determinación y haga valer a todos los jueces de Honduras, donde no se permita que se sacrifiquen las finanzas de los municipios cuando por x demanda comprometemos todos los fondos con los que opera un municipio”, recordó el presidente de la Amhon.
“Este decreto aprobado en el Congreso Nacional se viene a dar como un tanque de oxígeno porque muchas alcaldías urgen de esas transferencias que reciben cuatro veces al año al presentar las liquidaciones trimestrales”, detalló.
Molina presidió este miércoles la primera reunión de Junta Directiva de la Amhon, y prometió a los alcaldes y alcaldesas implementar mejoras a través de capacitaciones y rendición de cuentas, a través de una estrecha relación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Para nosotros lo más fundamental es fortalecer los gobiernos locales, es poder tener un equipo técnico con mucha fortaleza que podamos estar atendiendo con prontitud cuando haya inconveniente en algún municipio”, destacó el edil de Olanchito, Yoro.
La Amhon dispondrá de una unidad legal para atender el problema en el caso que sea legal. Además, tener una unidad de técnicos para atender el problema si es administrativo y con ello poder hacer la rendición de cuentas.
Y en el caso de que el problema sea de infraestructura, se va a contar con el apoyo de ingenieros y en la parte de medio ambiental de ingenieros forestales, es decir: tener capacidades técnicas para atender al alcalde con el problema que tenga en el interior de su municipio”, concluyó.