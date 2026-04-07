Nuevo convenio: Buscan combatir corrupción mediante acceso a información

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública en Honduras, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) firmaron un convenio interinstitucional.
El acuerdo establece mecanismos conjuntos para impulsar estrategias y actividades que fortalezcan el marco legal e institucional en materia de transparencia, desarrollen capacidades en instituciones del Estado y ciudadanía.
Además de eso, para promover prácticas que reduzcan oportunidades de corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
El comisionado presidente del IAIP, Hermes Moncada, destacó que el convenio compromete a ambas instituciones a trabajar de la mano en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Señaló que “los logros alcanzados no solo corresponden al IAIP, sino que representan avances para todo el Estado hondureño”.
Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, subrayó que “uno de los valores compartidos entre ambas instituciones es la búsqueda de la verdad, la cual solo se logra mediante el acceso a la información”.
Hernández enfatizó que “este esfuerzo conjunto permitirá fortalecer al IAIP y garantizar que tanto organizaciones como comunidades rurales, comprendan y vigilen el manejo de los recursos públicos”.
En el evento participaron autoridades de ambas instituciones, así como equipos técnicos, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación.