Nuevo convenio: Buscan combatir corrupción mediante acceso a información

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública en Honduras, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) firmaron un convenio interinstitucional. El acuerdo establece mecanismos conjuntos para impulsar estrategias y actividades que fortalezcan el marco legal e institucional en materia de transparencia, desarrollen capacidades en instituciones del Estado y ciudadanía.

Además de eso, para promover prácticas que reduzcan oportunidades de corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos públicos. El comisionado presidente del IAIP, Hermes Moncada, destacó que el convenio compromete a ambas instituciones a trabajar de la mano en temas de transparencia y rendición de cuentas. Señaló que “los logros alcanzados no solo corresponden al IAIP, sino que representan avances para todo el Estado hondureño”.