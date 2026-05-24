Maribel Guardia cambia su testamento y excluye a José Julián como heredero único

Ciudad de México, México.- Maribel Guardia confirmó que revisará las condiciones de su testamento después de que un tribunal nombrara a Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda Garza Tuñón, como nueva tutora de José Julián, su nieto, en sustitución de ella misma.

"Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una muy buena parte", declaró la actriz a varios medios a las afueras del teatro donde protagoniza Perfume de Gardenia.