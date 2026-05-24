Maribel Guardia cambia su testamento y excluye a José Julián como heredero único

Ciudad de México, México.- Maribel Guardia confirmó que revisará las condiciones de su testamento después de que un tribunal nombrara a Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda Garza Tuñón, como nueva tutora de José Julián, su nieto, en sustitución de ella misma.
"Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una muy buena parte", declaró la actriz a varios medios a las afueras del teatro donde protagoniza Perfume de Gardenia.
Agregó que mantendrá a nombre del menor ciertos bienes que le serán entregados al cumplir 30 años. El cambio de postura responde al nuevo escenario legal que rodea la custodia del hijo de Julián Figueroa, fallecido hace dos años.
La herencia del cantautor Joan Sebastian, abuelo paterno del menor, permanece sin repartir, enredada en litigios judiciales en México y Estados Unidos. Guardia cuestionó la designación de Addis Tuñón al señalar un posible conflicto de intereses por el parentesco de esta con Imelda Garza Tuñón, madre del niño.
"Esta señora no va a defender al niño, va a defender a la mamá", afirmó. Por su parte, Imelda Garza sostiene que Marco Chacón —exesposo de Maribel— y la propia actriz la engañaron respecto al testamento de Julián Figueroa. Ambos lo niegan y aseguran que su actuación ha estado motivada por el bienestar del menor.