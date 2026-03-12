Abogados de Imelda Garza aseguran que testamento de Julián Figueroa fue quemado y falsificado

Los abogados de Imelda Garza Tuñón aseguraron que el supuesto testamento dejado por el fallecido cantante Julián Figueroa sería falso y que incluso habría sido quemado parcialmente para aparentar antigüedad, según revelaron durante una entrevista televisiva.
Las declaraciones fueron brindadas durante el programa de espectáculos De Primera Mano, donde los representantes legales de la actriz presentaron los primeros detalles de la investigación que realizan sobre el documento atribuido al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.
De acuerdo con los abogados, el documento presenta varias irregularidades que pondrían en duda su autenticidad.
Entre ellas, señalaron que la firma que aparece en el supuesto testamento no corresponde a la del cantante.
Además, indicaron que la fecha en la que presuntamente fue firmado el documento no coincide con la ubicación del artista, pues aseguraron que en ese momento Julián Figueroa se encontraba en la Ciudad de México, mientras que el testamento habría sido emitido en otra entidad.
Los representantes legales también afirmaron que el documento habría sido manipulado para aparentar mayor antigüedad.
“Lo quemaron. Todo demuestra que es un documento falso”, expresaron durante la entrevista, al señalar que el papel fue sometido a un proceso para eliminar el texto original mediante un supuesto “lavado”.
Asimismo, sostuvieron que el documento no aparece registrado formalmente, lo que representa otro elemento que alimenta las dudas sobre su validez.
La controversia surge en medio del conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón, quienes han protagonizado un proceso judicial relacionado con la custodia del menor José Julián Figueroa, hijo del fallecido cantante.
Durante esa disputa, la actriz costarricense argumentó que su nuera no era apta para cuidar al niño, mientras que Imelda Garza Tuñón sostuvo que la intérprete buscaba quedarse con el menor.
Actualmente, el niño permanece bajo el cuidado de su madre, mientras el caso continúa generando polémica en el ámbito legal y mediático.
