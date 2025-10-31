Esposo de Maribel Guardia: Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia

México.- Marco Chacón, esposo de la cantante y actriz costarricense, Maribel Guardia, afirmó en una entrevista a varios medios que la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón impugnó el testamento del cantante porque busca quedarse con la mitad de sus bienes. Al salir de la primera audiencia del proceso legal indicó en una entrevista al programa Despierta América de Univisión que el objetivo de la contraparte es obtener recursos que, en principio, estaban destinados a Julián.

El esposo de Maribel Guardia, dijo que la viuda del también hijo de Joan Sebastian estaría buscando un beneficio propio. “Ella quiere la mitad de lo del niño. Nosotros no somos beneficiarios en ningún sentido”, indicó. Además, aclaró que este litigio es un “juicio de impugnación del testamento que están haciendo ellos en contra del testamento, no en contra de nosotros”.



Qué provocó el proceso legal

En un inicio, era Imelda la albacea de Julián y Maribel Guardia fue designada como albacea sustituta; pero ambas renunciaron, por lo que se decidió que Marco Chacón, quien es abogado especialista en propiedad intelectual y entretenimiento, era la mejor opción para administrar y repartir los bienes de la herencia. En su momento el mismo Marco explicó que "ella no quiso ser la albacea porque aducía que no tenía tiempo y que no quería estar viajando a Cuernavaca".

El proceso de sucesión testamentaria se complicó cuando Imelda Garza Tuñón, dijo que el documento es falso y que su esposo murió sin haberlo firmado, lo que dio paso a un litigio entre ella y Maribel Guardia. La decisión de Imelda de impugnarlo es porque el documento se designa como heredero universal a José Julián, su hijo de hoy ocho años de edad.