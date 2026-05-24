María Souza murió tras ser electrocutada mientras se planchaba el pelo

Como una joven estudiosa y querida por su comunidad será recordada María Catarina Souza Carvalho, la adolescente brasileña que murió tras recibir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello. Así ocurrieron los hechos:
El trágico momento ocurrió el pasado jueves -14 de mayo- en la localidad de Vereda, una pequeña comunidad rural ubicada en las afueras de la ciudad de Central, en el estado de Bahía.
De acuerdo con los reportes, María Souza se encontraba junto a su madre arreglándose dentro de una habitación de la casa cuando ocurrió el accidente con la plancha para el cabello.
La madre de la menor relató que salió por unos segundos hacia la cocina para buscar agua, pero momentos después escuchó los “gritos desesperados” de su hija y regresó rápidamente al cuarto.
Al entrar, encontró a María inconsciente en el piso, mientras el aparato continuaba emitiendo descargas eléctricas, según relató ella.
En un intento por salvarla, la mujer desenchufó la plancha y trató de reanimarla antes de trasladarla al hospital municipal de Central; sin embargo, la joven ingresó sin signos vitales.
La Policía Civil de Brasil catalogó el caso como una muerte accidental y detalló que no se encontraron indicios de violencia relacionados con el hecho.
Familiares sepultaron a la estudiante el pasado viernes -15 de mayo- en la zona rural del municipio, donde vecinos acompañaron a la familia durante el sepelio.
María Catarina era alumna del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución que lamentó el fallecimiento de la joven en redes sociales.
“En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, expresó la comunidad educativa, que también aseguró que el recuerdo de la adolescente permanecerá entre compañeros y docentes.