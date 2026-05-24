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María Souza murió tras ser electrocutada mientras se planchaba el pelo

La joven María Souza se estaba arreglando junto a su madre cuando, de repente, su plancha de cabello explotó y la electrocutó; lamentablemente murió de manera inmediata en Brasil

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 12:26
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Como una joven estudiosa y querida por su comunidad será recordada María Catarina Souza Carvalho, la adolescente brasileña que murió tras recibir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello. Así ocurrieron los hechos:

 Foto: Redes sociales
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El trágico momento ocurrió el pasado jueves -14 de mayo- en la localidad de Vereda, una pequeña comunidad rural ubicada en las afueras de la ciudad de Central, en el estado de Bahía.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con los reportes, María Souza se encontraba junto a su madre arreglándose dentro de una habitación de la casa cuando ocurrió el accidente con la plancha para el cabello.

 Foto: Redes sociales
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La madre de la menor relató que salió por unos segundos hacia la cocina para buscar agua, pero momentos después escuchó los “gritos desesperados” de su hija y regresó rápidamente al cuarto.

 Foto: Redes sociales
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Al entrar, encontró a María inconsciente en el piso, mientras el aparato continuaba emitiendo descargas eléctricas, según relató ella.

 Foto: Redes sociales (usada como referencia)
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En un intento por salvarla, la mujer desenchufó la plancha y trató de reanimarla antes de trasladarla al hospital municipal de Central; sin embargo, la joven ingresó sin signos vitales.

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La Policía Civil de Brasil catalogó el caso como una muerte accidental y detalló que no se encontraron indicios de violencia relacionados con el hecho.

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Familiares sepultaron a la estudiante el pasado viernes -15 de mayo- en la zona rural del municipio, donde vecinos acompañaron a la familia durante el sepelio.

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María Catarina era alumna del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución que lamentó el fallecimiento de la joven en redes sociales.

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“En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, expresó la comunidad educativa, que también aseguró que el recuerdo de la adolescente permanecerá entre compañeros y docentes.

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