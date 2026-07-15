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¿Sube o baja? El dólar cambia su precio este miércoles en Honduras, según el BCH

El Banco Central de Honduras confirmó nuevas variaciones en el precio del dólar para este miércoles; entérate aquí cómo afecta a tus remesas y pagos

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 06:57
¿Sube o baja? El dólar cambia su precio este miércoles en Honduras, según el BCH

La compra y venta de la divisa norteamericana registra movimientos a mitad de semana.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de compra y venta del dólar presentará variaciones para este miércoles 15 de julio, según lo confirmó el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo con el reporte del ente financiero, el dólar estadounidense se cotiza para este miércoles en 26.7580 lempiras para la compra, y en 26.8918 lempiras para la venta.

En comparación con el reporte del martes 14 de julio, cuando el dólar se cotizó en 26.7565 lempiras para la compra y 26.8973 lempiras para la venta.

¿Cuánto percibió Honduras en remesas al primer semestre de 2026?

Es decir, que el precio de compra registró un leve aumento de 0.15 centavos, mientras que el de venta del dólar presentó una ligera baja de apenas 0.55 centavos.

El Banco Central actualiza de lunes a viernes estos valores, los cuales sirven como referencia para las transacciones del sistema financiero nacional, así como para quienes envían y reciben remesas, realizan importaciones o requieren adquirir divisas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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