La AMDC destina L700 millones a prevención y mitigación de riesgos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutará este año una inversión de 700 millones de lempiras en obras de prevención, mitigación y adaptación urbana, con el objetivo de reducir los riesgos en zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela.

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central, Julio César Quiñónez Espino, explicó que se desarrollan 30 intervenciones enfocadas en prevención, dragados y obras de infraestructura.

“Nosotros tenemos una herramienta para poder hacer una calificación de diferentes variables relacionadas con el tema de vulnerabilidad y, a partir de ello, priorizamos sitios para efectos de inversión”, explicó Quiñónez.

“Ya debemos dejar de estar administrando crisis y debemos anticiparnos”, señaló el funcionario al referirse a la estrategia municipal para atender los puntos con mayor exposición a desastres.

Quiñónez detalló que Simger fue creado para establecer una planificación permanente de recursos destinados a reducir las amenazas en la ciudad: “Juan Diego (alcalde) decidió crear el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, que establece dentro del acuerdo municipal que el 7% de los ingresos de la ciudad serán destinados al tema de prevención y mitigación”, manifestó.