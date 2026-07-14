La AMDC destina L700 millones a prevención y mitigación de riesgos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutará este año una inversión de 700 millones de lempiras en obras de prevención, mitigación y adaptación urbana, con el objetivo de reducir los riesgos en zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela.
El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central, Julio César Quiñónez Espino, explicó que se desarrollan 30 intervenciones enfocadas en prevención, dragados y obras de infraestructura.
“Nosotros tenemos una herramienta para poder hacer una calificación de diferentes variables relacionadas con el tema de vulnerabilidad y, a partir de ello, priorizamos sitios para efectos de inversión”, explicó Quiñónez.
“Ya debemos dejar de estar administrando crisis y debemos anticiparnos”, señaló el funcionario al referirse a la estrategia municipal para atender los puntos con mayor exposición a desastres.
Quiñónez detalló que Simger fue creado para establecer una planificación permanente de recursos destinados a reducir las amenazas en la ciudad: “Juan Diego (alcalde) decidió crear el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, que establece dentro del acuerdo municipal que el 7% de los ingresos de la ciudad serán destinados al tema de prevención y mitigación”, manifestó.
Según el funcionario, la herramienta de análisis de vulnerabilidad permitió identificar que de los más de 1,300 barrios y colonias existentes en la capital, 763 presentan condiciones susceptibles a sufrir afectaciones.
Quiñonez indicó que gran parte de estas condiciones están relacionadas con factores asociados al agua, por lo que la prevención se vuelve una prioridad para reducir impactos.
“Este año Juan Diego va a invertir en la ciudad 700 millones de lempiras en obras de prevención, mitigación, reducción de riesgo y adaptación urbana”, afirmó.
Quiñónez explicó que estos recursos buscan cambiar la forma en que la ciudad enfrenta los eventos adversos, pasando de una atención reactiva a una planificación anticipada.
Además, informó que el trabajo no solo se concentra en infraestructura, sino también en fortalecer la preparación de la población y de sectores privados ante posibles contingencias.
“Hoy tenemos una estructura mucho más amplia que nos permite incluso trabajar con empresas, preparando y organizando comités de emergencia laborales”, detalló.
“Estamos invirtiendo estos recursos en más de 40 sitios de la capital para reducir riesgos y avanzar en esa brecha histórica que arrastramos de lugares donde siempre decimos: aquí se inunda, aquí se desborda, esto se cae”, afirmó.