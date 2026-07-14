Tristeza de Mbappé, polémica de Barton y llanto: Humillación de España a Francia en el Mundial

España deslumbró y eliminó a Francia en semifinales del Mundial 2026. Las postales que dejó el partidazo y tristeza de Mbappé.
El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino estuvo ubicado en la zona VIP del estadio junto a otros altos jerarcas del fútbol mundial.
Las lindas chicas francesas deslumbraron en la previa del partido entre Francia y España.
El AT&T Stadium lució a reventar para el primer partido de semifinales del Mundial 2026. Todos los boletos se vendieron.
"Quédense con la Torre Eiffel, nosotros nos quedamos con el trofeo", el dardo de los españoles a Francia.
El árbitro salvadoreño Iván Barton hizo historia al ser el juez principal en esta instancia del Mundial 2026.
Uno de los hechos curiosos fue que el famoso streamer Ishowspeed compartió con el padre de Mbappé en uno de lo sectores del estadio de Dallas.
Este fue el 11 titular de España en el partido: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.
Así salió Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.
España derrotó 2-0 a Francia y aseguró su boleto a la gran final del Mundial 2026 con una actuación muy sólida en todas sus líneas.
Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal en la primera mitad tras una falta cometida sobre Lamine Yamal.
Esta fue la patada que recibió el delantero español dentro del área de Francia.
En la primera mitad del partido surgió esta polémica. Fuerte entrada de Olise contra Rodri y el futbolista francés no fue expulsado como lo ameritaba, según indica Archivo VAR.
Pedro Porro amplió la ventaja al inicio del complemento después de culminar una gran combinación ofensiva liderada por Dani Olmo.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a demostrar su fortaleza colectiva para superar a una de las selecciones favoritas del torneo.
La selección española anuló prácticamente por completo el poder ofensivo francés gracias a un planteamiento táctico muy disciplinado.
Lamine Yamal no necesitó brillar de forma individual, ya que España encontró el protagonismo en el rendimiento de todo el equipo.
Francia apenas generó ocasiones claras de gol durante la primera parte y nunca logró imponer su ritmo de juego.
Kylian Mbappé fue controlado durante gran parte del encuentro por la defensa española y apenas pudo marcar diferencias.
La lesión de William Saliba complicó aún más el panorama para el conjunto dirigido por Didier Deschamps.
Dani Olmo volvió a ser una de las figuras del partido, participando directamente en las acciones que terminaron en los dos goles españoles.
Unai Simón respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo el arco en cero en los momentos de mayor presión.
Los cambios realizados por Didier Deschamps no lograron modificar el desarrollo del encuentro ni despertar la reacción francesa.
España confirmó el gran nivel mostrado durante todo el Mundial y llega a la final como uno de los equipos más consistentes del campeonato.
La Roja disputará la final del Mundial frente al vencedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.
Con esta victoria, España mantiene viva la ilusión de conquistar su segundo título mundial y sumar otra página dorada a su historia.
Kylian Mbappe salió triste y al borde del llanto tras la eliminación del certamen.
Pau Cubarsí fue a consolar a Desire Doue de Francia.
Se rompió la maldición. Shin Fujiyama se puso la camiseta de España y salieron victoriosos en estre encuentro.