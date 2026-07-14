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Tristeza de Mbappé, polémica de Barton y llanto: Humillación de España a Francia en el Mundial

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Francia y España en semifinales del Mundial 2026

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 13:54
Tristeza de Mbappé, polémica de Barton y llanto: Humillación de España a Francia en el Mundial
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España deslumbró y eliminó a Francia en semifinales del Mundial 2026. Las postales que dejó el partidazo y tristeza de Mbappé.

 Fotos: EFE y Cortesía.
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El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino estuvo ubicado en la zona VIP del estadio junto a otros altos jerarcas del fútbol mundial.

Lavandeira / EFE
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Las lindas chicas francesas deslumbraron en la previa del partido entre Francia y España.

CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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El AT&T Stadium lució a reventar para el primer partido de semifinales del Mundial 2026. Todos los boletos se vendieron.

SHAWN THEW / EFE
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"Quédense con la Torre Eiffel, nosotros nos quedamos con el trofeo", el dardo de los españoles a Francia.

SAM WASSON / EFE
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El árbitro salvadoreño Iván Barton hizo historia al ser el juez principal en esta instancia del Mundial 2026.

 SHAWN THEW / EFE
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Uno de los hechos curiosos fue que el famoso streamer Ishowspeed compartió con el padre de Mbappé en uno de lo sectores del estadio de Dallas.

Captura Redes
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Este fue el 11 titular de España en el partido: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

 Lavandeira / EFE
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Así salió Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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España derrotó 2-0 a Francia y aseguró su boleto a la gran final del Mundial 2026 con una actuación muy sólida en todas sus líneas.

 SHAWN THEW / EFE
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Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal en la primera mitad tras una falta cometida sobre Lamine Yamal.

 SHAWN THEW / EFE
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Esta fue la patada que recibió el delantero español dentro del área de Francia.

 Cortesía redes.
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En la primera mitad del partido surgió esta polémica. Fuerte entrada de Olise contra Rodri y el futbolista francés no fue expulsado como lo ameritaba, según indica Archivo VAR.

Captura Redes
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Pedro Porro amplió la ventaja al inicio del complemento después de culminar una gran combinación ofensiva liderada por Dani Olmo.

 Carlos Ramírez / EFE
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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a demostrar su fortaleza colectiva para superar a una de las selecciones favoritas del torneo.

 ALBERT PENA / EFE
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La selección española anuló prácticamente por completo el poder ofensivo francés gracias a un planteamiento táctico muy disciplinado.

 Kenneth Fernandez / EFE
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Lamine Yamal no necesitó brillar de forma individual, ya que España encontró el protagonismo en el rendimiento de todo el equipo.

 Lavandeira Jr / EFE
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Francia apenas generó ocasiones claras de gol durante la primera parte y nunca logró imponer su ritmo de juego.

 SAM WASSON / EFE
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Kylian Mbappé fue controlado durante gran parte del encuentro por la defensa española y apenas pudo marcar diferencias.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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La lesión de William Saliba complicó aún más el panorama para el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

 SAM WASSON / EFE
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Dani Olmo volvió a ser una de las figuras del partido, participando directamente en las acciones que terminaron en los dos goles españoles.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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Unai Simón respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo el arco en cero en los momentos de mayor presión.

 SHAWN THEW / EFE
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Los cambios realizados por Didier Deschamps no lograron modificar el desarrollo del encuentro ni despertar la reacción francesa.

 SHAWN THEW / EFE
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España confirmó el gran nivel mostrado durante todo el Mundial y llega a la final como uno de los equipos más consistentes del campeonato.

 ALBERT PENA / EFE
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La Roja disputará la final del Mundial frente al vencedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

 Carlos Ramírez / EFE
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Con esta victoria, España mantiene viva la ilusión de conquistar su segundo título mundial y sumar otra página dorada a su historia.

 Lavandeira Jr / EFE
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Kylian Mbappe salió triste y al borde del llanto tras la eliminación del certamen.

CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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Pau Cubarsí fue a consolar a Desire Doue de Francia.

 Lavandeira Jr / EFE
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Se rompió la maldición. Shin Fujiyama se puso la camiseta de España y salieron victoriosos en estre encuentro.

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