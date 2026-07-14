Argentina jamás ha perdido un partido de Semifinales en una Copa del Mundo

La Selección de Argentina ha disputado seis finales a lo largo de su historia, con la misma cantidad de conquistas y derrotas (tres), pero la albiceleste presume un récord que nadie más tiene.
Argentina es el único país en ganar todas las Semifinales que le ha tocado jugar en una Copa del Mundo, comenzando en 1930.
La albiceleste participó del primer Mundial celebrado en Uruguay hace más de 90 años (1930) y ahí, le pasó por encima a Estados Unidos con un marcador de 6-1 para acceder a una Final que terminaría perdiendo contra el país anfitrión.
48 años tuvieron que pasar para que Argentina regresara a una Gran Final del mundo y aunque no hubo un partido de Semifinales como tal, la albiceleste ocupó el primer lugar de la Segunda Fase por encima de Brasil, Polonia y Perú, lo que le permitió levantar su primer título contra Países Bajos.
En México 1986, el partido más recordado para Argentina es contra Inglaterra en los Cuartos de Final, pero pocos recuerdan que eliminaron a Bélgica en Semifinales, para posteriormente derrotar a Alemania en la Gran Final.
Cuatro años después, la victoria en tanda de penales contra Italia en Semifinales del Mundial 1990 significó la segunda Final consecutiva para los sudamericanos, pero esta vez la suerte cayó del lado alemán, vengando lo ocurrido en México 86.
Argentina esperó 28 años para que su himno volviera a sonar en unas Semifinales de Copa del Mundo y al igual que en Italia 1990, los penales le dieron la clasificación a una Gran Final que perdería contra Alemania en Brasil 2014.
Y en el último Mundial (Qatar 2022), Argentina derrotó a Croacia por 3-0 en Semifinales, accediendo a su sexta Final del torneo contra Francia.
Seis antecedentes con un pleno de victorias y este miércoles 15 de julio, Argentina espera mantener su invicto en Semifinales de una Copa del Mundo contra Inglaterra.
¿Podrá Argentina sumar su séptimo partido de Semifinales sin conocer la derrota en este Mundial 2026?