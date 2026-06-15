Congreso Nacional e IAIP firman convenio para transparentar votación electrónica

Tegucigalpa, Honduras.- ​El Congreso Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) suscribieron un convenio de cooperación para garantizar la veeduría ciudadana durante el proceso de transición hacia un nuevo sistema de votación electrónica, una medida orientada a sepultar la opacidad legislativa. ​La iniciativa surge a raíz de las constantes fallas y cuestionamientos que rodean al actual mecanismo tecnológico del hemiciclo, el cual se encuentra desactualizado tras década y media de servicio continuo. Con este acuerdo, el órgano garante de la transparencia supervisará el funcionamiento del actual sistema obsoleto mientras se concreta la adquisición y montaje de una plataforma de última generación respaldada por organismos internacionales.

​"Hoy el Congreso da un paso más para buscar fortalecer la labor legislativa y ese fortalecimiento se da con el acceso a la información y la transparencia. Sobre todo con esta firma del convenio del sistema de votación con la veeduría del Instituto de Acceso a la Información Pública", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​El titular del Poder Legislativo reconoció abiertamente el franco deterioro del equipo técnico actual y argumentó que el acompañamiento del ente rector de la información pública es vital para disipar cualquier duda sobre manipulaciones o anomalías en el registro del voto de los parlamentarios. ​"El sistema de votación actual es un sistema obsoleto, tiene más de 15 años de haberse instalado en este Congreso y es un sistema de votación que ya no va con la realidad tecnológica que vive hoy el mundo", precisó Zambrano. ​De igual manera, el jefe del Parlamento notificó que ya existe una partida presupuestaria aprobada para la modernización tecnológica y que el proceso se realiza bajo la asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos especialistas ya entregaron un diagnóstico formal de las necesidades del hemiciclo. ​"Esperemos que en menos de un año tengamos ya un sistema de votación actualizado, un sistema de votación que informe a la inmediatez cómo votamos cada diputado", confió el presidente.

​Paralelo a este convenio, las autoridades legislativas informaron sobre el lanzamiento de un innovador portal web de rendición de cuentas que medirá de forma minuciosa y pública el desempeño individual de cada uno de los 128 congresistas que integran las cinco bancadas políticas. ​"Esta semana esperamos lanzar lo que va a ser el portal de actividades y funciones legislativas de cada diputado", anunció Zambrano.

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