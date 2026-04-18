Portal Único de Transparencia del IAIP está obsoleto y presenta fallas en su funcionamiento

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) muestran preocupación debido a que, en la actualidad, el Portal Único de Transparencia presenta fallas en su funcionamiento. Dicha situación se debe a la antigüedad del Centro de Datos (Data Center) que almacena el Portal Único de Transparencia, con más de 12 años de estar en funcionamiento y se convierte en un equipo tecnológicamente obsoleto. A ello se suma el incremento sostenido en la demanda de uso y en los accesos automatizados, generando afectaciones en la estabilidad del sistema.

“Esta condición deja en evidencia la necesidad urgente de modernizar la infraestructura tecnológica del IAIP, ya que la falta de inversión ha provocado un escenario de vulnerabilidad que compromete la integridad de la información y eleva el riesgo de interrupciones en el servicio, lo que está limitando el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública”, dijo el comisionado presidente Hermes Omar Moncada. Así mismo, se dio a conocer que los sistemas del IAIPA “se encuentran en un 90 por ciento del límite de su capacidad operativa, por lo que, de no realizarse la inversión financiera necesaria en corto plazo, podrían verse comprometidos los servicios esenciales como el Portal Unico de Transparencia y el Sistema Electrónico de Honduras (SIELHO)”. Moncada manifestó que en la actualidad alrededor de 17 mil expedientes no se pueden subir a la plataforma del portal debido a que está prácticamente “colapsado”.

“Esta situación que estamos atravesando como institución, podría obstaculizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública”, dijo con preocupación el funcionario. Ante la situación que se ha presentado en el Data Center del IAIP, el equipo de ingenieros informáticos especializados trabaja en la implementación de medidas que permitan estabilizar la plataforma y restablecer su funcionamiento óptimo en el menor tiempo posible. El comisionado presidente dijo que el IAIP “mantiene su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y agradece la comprensión de la población y se continuará informando oportunamente sobre los avances en la solución de esta situación”.