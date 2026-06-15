Así se fraguó la operación por 300 kilos de cocaína que acabó en la masacre de 5 agentes de la Dipampco

La Fiscalía describe que varias personas habrían participado con funciones específicas. Entre ellas figuran individuos identificados por alias como: alias “El Viejón”, sería el supuesto comprador; “El Doctor”, tendría la misión de verificar la calidad de la cocaína; “Melo”, se encargaría del transporte; “El Negro”, coordinaba los movimientos; y “El Flaco”, habría servido como enlace para incorporar a los testigos protegidos identificados como: “Águila Negra” y “Conejo Blanco”.