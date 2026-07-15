Vaguada y onda tropical traen lluvias este miércoles: ¿en qué zonas del país lloverá?

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el oriente, norte y occidente, donde además estarán acompañadas de actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en niveles altos y el paso de una onda tropical mantendrán este miércoles condiciones inestables sobre el territorio hondureño, con lluvias y chubascos en varias regiones del país.

Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que "Durante este día continúa la influencia de una vaguada en niveles altos, así como de la presencia de una onda tropical sobre el territorio nacional. Tendremos lluvias y chubascos sobre varias regiones del país, pero con los mayores acumulados presentándose de moderada intensidad, acompañados de actividad eléctrica en la región oriental, norte y occidental".

El pronosticador también informó que las condiciones marítimas permanecerán estables en ambos litorales durante la jornada.

"El oleaje es de uno a tres pies tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca", detalló Castellanos.

En cuanto a las temperaturas, Valle registrará el ambiente más cálido del país, con una máxima de 38 grados, seguido de Choluteca con 37 grados.

Las temperaturas máximas previstas son de 32 grados en Cortés; 30 grados en Atlántida, La Paz, Ocotepeque y Santa Bárbara; 29 grados en Comayagua e Islas de la Bahía; 28 grados en El Paraíso y Olancho; 27 grados en Colón, Gracias a Dios, Lempira y Yoro; 26 grados en Copán; 25 grados en Francisco Morazán y 21 grados en Intibucá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 y 25 grados. Intibucá tendrá la más baja con 16 grados, mientras que Choluteca y Gracias a Dios registrarán 25 grados. También se esperan mínimas de 24 grados en Atlántida, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Valle.

En el resto del país, las temperaturas mínimas serán de 23 grados en Colón y Cortés; 22 grados en Olancho; 21 grados en Comayagua, La Paz y Yoro; 20 grados en Lempira y Ocotepeque; y 19 grados en Copán, El Paraíso y Francisco Morazán.

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