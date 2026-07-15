Empresa pagó solo 1 millón de lempiras sobre avalúo del avión

El Embraer Legacy 600 fue vendido por 137.7 millones de lempiras, mientras que Aviation Registry Group (ARG) había valorado la aeronave en 136.7 millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría pagó solo un millón de lempiras por encima del avalúo establecido para adquirir el antiguo avión presidencial de Honduras en una subasta pública internacional.

La diferencia entre ambas cifras fue de apenas un millón de lempiras, equivalente a cerca del 0.73% del valor establecido en el avalúo.

El proceso concluyó el 10 de julio de 2026 con la adjudicación del jet a Thebe Ingeniería y Consultoría.

El avalúo del avión presidencial se estableció en 136.7 millones de lempiras, una cifra 160.3 millones de lempiras inferior al valor aproximado de compra de la aeronave en 2014.

El Embraer Legacy 600 fue adquirido por 14.9 millones de dólares, equivalentes a unos 297 millones de lempiras al tipo de cambio de ese año.

Doce años después, Aviation Registry Group valoró el jet en 136.7 millones de lempiras.

La diferencia entre el monto de compra expresado en lempiras y el avalúo representa una reducción nominal del 54% entre ambas cifras, aunque esta comparación no equivale por sí misma a una pérdida contable para el Estado.

Sobre el valor de la aeronave, Enrique Rodríguez, ministro de Defensa, justificó que “yo no soy experto en valorar aviones, pero se compró hace 12 años. Un carro que usted compró hace 12 años por 100, 000 no lo va a vender en 100, 000”.

Sobre ARG, firma que realizó el avalúo, se conoció que es una compañía global multidisciplinaria con 30 años de experiencia en el sector aeronáutico.