Pacientes oncológicos deberán esperar hasta el 18 de julio por medicamentos en el IHSS

" Hemos tenido un poco de problemas con el abastecimiento, especialmente con el Anastrozol; tenemos una gran cantidad de pacientes y a veces no se logra cubrirlos todos, a pesar de que se pide y se solicitan mayores cantidades", señaló.

Lourdes Alvarado, portavoz de la institución, aseguró que durante la primera mitad de julio se hará la incorporación de los fármacos en los servicios oncológicos, componentes clave para atender la demanda de pacientes en esa unidad hospitalaria.

Tegucigalpa, Honduras.- Los pacientes oncológicos deberán esperar hasta el 18 de julio por medicamentos, ya que hasta ese día el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) abastecerá las farmacias.

La portavoz explicó que, aunque el abastecimiento podría concretarse desde el 15 de julio, sin embargo, recomendó a los derechohabientes acudir a los centros asistenciales a partir del 18 de julio para garantizar que los medicamentos se encuentre disponibles en los dispensarios.

El IHSS atiende a unos 1,500 pacientes oncológicos en todo el país, dijeron las autoridades.

De forma paralela, aseguró que el IHSS mantiene procesos permanentes de adquisición en medicamentos orientado a las diferentes especialidades que atiende el centro asistencial.

"Siempre se tienen procesos de compra abiertos, no solo de medicamentos oncológicos, vamos desde patologías, esclerosis múltiple, pacientes con artritis reumatoidea y son medicamentos que se les dan a nuestros derechohabientes, que en su mayoría son adultos mayores", afirmó.

Asimismo, detalló que se mantendrá un abastecimiento de insumos en emergencias, consulta externa, hospitalización y áreas destinadas a pacientes con discapacidades.

En ese sentido, reiteró que el flujo constante de insumos buscará garantizar la atención en los distintos perfiles de pacientes que son atendidos diariamente, que varía desde casos de emergencia hasta tratamientos altamente especializados.