S&P Global Ratings revisa la evaluación soberana de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gabinete Económico sostuvo la primera reunión con representantes de Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), como parte del proceso de actualización de la evaluación soberana de Honduras.

La revisión contempla cinco pilares: institucional y de gobernanza, económico, externo, fiscal —incluida la carga y estructura de la deuda pública— y monetario.

"Seguimos trabajando para fortalecer la estabilidad, la confianza y la credibilidad de Honduras ante los mercados internacionales", dieron a conocer las autoridades de Honduras.

La firma calificadora realiza una visita oficial al país este martes 18 y miércoles 19 de agosto, como parte de su proceso periódico de revisión de la calificación soberana de Honduras.

Durante su estadía, la delegación de S&P actualizará la evaluación de las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país, tomando como referencia los cinco pilares que integran su metodología.

La delegación también tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura, representantes del Congreso Nacional y miembros del sector privado para conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera de Honduras.

El equipo de trabajo de S&P está integrado por Daniela Brandazza, manager; Patricio Cimberg, associate director; Víctor Santana, associate director, y Nicole Schmidt, associate.

La visita forma parte del seguimiento periódico que realiza la calificadora a Honduras para actualizar sus valoraciones sobre la capacidad y las condiciones financieras del Gobierno.