S&P Global Ratings revisa la evaluación soberana de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gabinete Económico sostuvo la primera reunión con representantes de Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), como parte del proceso de actualización de la evaluación soberana de Honduras.
La revisión contempla cinco pilares: institucional y de gobernanza, económico, externo, fiscal —incluida la carga y estructura de la deuda pública— y monetario.
"Seguimos trabajando para fortalecer la estabilidad, la confianza y la credibilidad de Honduras ante los mercados internacionales", dieron a conocer las autoridades de Honduras.
La firma calificadora realiza una visita oficial al país este martes 18 y miércoles 19 de agosto, como parte de su proceso periódico de revisión de la calificación soberana de Honduras.
Durante su estadía, la delegación de S&P actualizará la evaluación de las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país, tomando como referencia los cinco pilares que integran su metodología.
La delegación también tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura, representantes del Congreso Nacional y miembros del sector privado para conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera de Honduras.
El equipo de trabajo de S&P está integrado por Daniela Brandazza, manager; Patricio Cimberg, associate director; Víctor Santana, associate director, y Nicole Schmidt, associate.
La visita forma parte del seguimiento periódico que realiza la calificadora a Honduras para actualizar sus valoraciones sobre la capacidad y las condiciones financieras del Gobierno.
Calificación estable para Honduras
En marzo pasado, S&P modificó de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en “BB-/B”.
La valoración de transferencias y convertibilidad se mantiene en “BB-”. En su evaluación, la firma destacó cambios significativos en las políticas gubernamentales, con énfasis en la consolidación fiscal y las relaciones con el sector privado, las instituciones multilaterales de crédito y Estados Unidos.
Standard & Poor’s Global Ratings es una agencia estadounidense de calificación de riesgo financiero y forma parte de las principales firmas internacionales de este sector, junto con Moody’s y Fitch Ratings.