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Agencia S&P evaluará calificación soberana de Honduras y se reunirá con Asfura

La delegación se reunirá con el presidente Nasry Asfura, representantes del Congreso Nacional, el Gabinete Económico y el sector privado

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 20:14
Agencia S&P evaluará calificación soberana de Honduras y se reunirá con Asfura

En marzo, la agencia mantuvo la nota soberana en BB-/B y cambió la perspectiva de negativa a estable.

 Foto: EFE.

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de la agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) llegará este martes -18 de agosto- a Honduras en una visita oficial de dos días para evaluar la calificación soberana del país y reunirse con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa.

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que la agencia S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país centroamericano, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal, y monetario.

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Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, representantes del Congreso Nacional, miembros del Gabinete Económico y del sector privado, con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país.

La visita forma parte del seguimiento periódico que la agencia internacional realiza a Honduras para actualizar su valoración sobre la capacidad y las condiciones financieras del Gobierno, precisó la Secretaría de Finanzas.

En marzo pasado, la calificadora cambió de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'.

La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.

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En esa ocasión, S&P destacó "un cambio significativo" en las políticas gubernamentales, con énfasis en la consolidación fiscal y en el fortalecimiento de las relaciones con el sector privado, las instituciones multilaterales de crédito y Estados Unidos, detalla el comunicado.

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Redacción web
Agencia EFE

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