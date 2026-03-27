Honduras mejora su perspectiva crediticia a estable, según Standard & Poor's

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras mejoró su perspectiva crediticia de negativa a estable, según el más reciente informe de Standard & Poor's (S&P Global), que además confirmó la calificación soberana del país en “BB-”.

De acuerdo con el reporte publicado el 26 de marzo de 2026, la decisión responde a la disminución de la incertidumbre política tras las elecciones generales de 2025 y el cambio de administración ocurrido en enero de este año.

La calificadora destaca que el nuevo gobierno ha implementado ajustes en su enfoque económico, priorizando la consolidación fiscal y fortaleciendo la relación con el sector privado, organismos internacionales y Estados Unidos.

S&P señala que la perspectiva estable refleja la expectativa de continuidad en estas políticas en el corto plazo, lo que podría contribuir a reducir riesgos fiscales, incluyendo posibles obligaciones derivadas de disputas legales contra el Estado.

En su análisis, la firma también indica que Honduras mantiene déficits fiscales moderados y un perfil de deuda relativamente favorable, con una parte importante de sus compromisos en condiciones concesionales. No obstante, advierte sobre debilidades estructurales, como el bajo ingreso per cápita —estimado en 3,900 dólares para 2026— y limitaciones institucionales.

En el plano económico, la agencia prevé que el crecimiento del país se modere a alrededor del 3 % entre 2026 y 2029, influido por la normalización de las remesas, condiciones financieras internacionales más restrictivas y el comportamiento de los precios de la energía.

El informe también subraya que el gobierno enfrenta el desafío de ordenar las finanzas públicas tras un aumento del gasto y la deuda durante el periodo de transición política. En ese contexto, se proyecta que la deuda pública neta se estabilice en torno al 41 % del PIB en los próximos años.

Asimismo, S&P advierte sobre la situación del sector energético, particularmente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que continúa registrando pérdidas y atrasos, lo que representa una carga para el Estado y limita la atracción de inversión.

La calificadora también señala que Honduras sigue expuesta a riesgos externos, como variaciones en el flujo de remesas, cambios en la economía global y fenómenos climáticos, factores que podrían incidir en su desempeño económico.

En cuanto a los escenarios, S&P advierte que podría rebajar la calificación si se deterioran las condiciones externas o fiscales, mientras que una mejora dependería de avances en reformas estructurales, fortalecimiento institucional y mayor dinamismo económico sostenido.