Banhprovi reporta 1,683 créditos para vivienda social y media en primer semestre

Tegucigalpa, Honduras.- Durante los primeros seis meses de 2026, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) aprobó y desembolsó préstamos para la adquisición de 1,683 viviendas social y media.

Del total, 1,165 correspondieron a soluciones habitacionales de vivienda social y 518 a vivienda media, de acuerdo con los datos proporcionados por Banhprovi.

Banhprovi señaló que con estos financiamientos se fortalece el papel del banco estatal como ente de desarrollo y como instrumento financiero para acompañar las prioridades del Gobierno de la República.