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Banhprovi reporta 1,683 créditos para vivienda social y media en primer semestre

Durante los primeros seis meses d 2026, Banhprovi reportó 1,165 financiamientos para vivienda social y 518 para vivienda media

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 15:29
Banhprovi reporta 1,683 créditos para vivienda social y media en primer semestre

Las autoridades del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi) han informado que más de 1,600 familias han sido beneficiadas con soluciones habitacionales en el territorio nacional.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante los primeros seis meses de 2026, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) aprobó y desembolsó préstamos para la adquisición de 1,683 viviendas social y media.

Del total, 1,165 correspondieron a soluciones habitacionales de vivienda social y 518 a vivienda media, de acuerdo con los datos proporcionados por Banhprovi.

Banhprovi señaló que con estos financiamientos se fortalece el papel del banco estatal como ente de desarrollo y como instrumento financiero para acompañar las prioridades del Gobierno de la República.

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Financiamientos continuaron en julio

La dinámica de financiamiento continuó durante julio. Al cierre de ese mes, Banhprovi contabilizó un acumulado de 2,332 financiamientos mediante su banca de primer y segundo piso: 1,856 para vivienda, 315 para producción y 161 para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme).

En cuanto a los fondos colocados, los desembolsos acumulados entre enero y julio de 2026 alcanzaron L4,374.53 millones. De ese monto, L2,809.95 millones correspondieron a vivienda, L785.38 millones a producción y L779.20 millones a Mipyme.

Las autoridades de Banhprovi dieron a conocer que “los resultados reflejan en acciones concretas el concepto de “un gobierno que hace”, convirtiendo recursos financieros en oportunidades para familias, productores y emprendedores, al tiempo que se fortalece la actividad económica del país”.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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