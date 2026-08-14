Aprobación de reformas eléctricas queda sujeta a reunión de la bancada liberal el próximo martes

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional tiene todo listo para aprobar la próxima semana las reformas integrales al subsector eléctrico y detener las pérdidas millonarias de la ENEE, pero el desenlace final quedó condicionado a las decisiones que adopte la bancada del Partido Liberal en una reunión institucional programada para el próximo martes. Así lo confirmó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, al detallar que existe apertura total para acoger los candados propuestos por los liberales para evitar privatizaciones, aunque precisó que la votación definitiva dependerá del respaldo oficial de esa fuerza política. "Hay bastantes posibilidades, pero todo va a depender de lo que decida el Partido Liberal en su reunión del martes y de lo que el Ejecutivo pueda sumar; casi todas las sugerencias se han visto de buena manera y no se mira obstáculo para incorporarlas", expresó Zambrano.

La reestructuración del subsector eléctrico busca poner fin a un drenaje fiscal de más de 16,000 millones de lempiras al año por ineficiencias operativas y hurto de energía. El acuerdo en marcha contempla la creación de tres filiales operativas bajo un modelo societario donde los activos, plantas generadoras y redes de transmisión continuarán siendo propiedad exclusiva del Estado. En el ámbito de los incentivos, Zambrano fue categórico al descartar nuevas exenciones tributarias sobre las ganancias de las empresas generadoras, acotando los posibles beneficios únicamente a la importación de insumos para proyectos de energía limpia. El titular del Legislativo remarcó que el rescate financiero de la estatal cuenta con el respaldo de organismos multilaterales de crédito y resulta indispensable para atraer inversión privada, mejorar la infraestructura de transmisión en el país y reducir el costo final de la tarifa que pagan los consumidores. "Las pérdidas representan más de 50 millones de lempiras diarios y quien las paga es el pueblo hondureño; sin energía ni nuevas líneas de transmisión estamos destinados a seguir perdiendo recursos que deberían ir a salud y educación", concluyó el titular del Legislativo.

Consensos internos

Por su parte, la bancada del Partido Liberal reafirmó que el eje central de su contrapropuesta busca instaurar el mecanismo de subasta inversa para garantizar la adquisición de la potencia más económica del mercado regional. "Nuestra reforma ya está planteada y si ellos están de acuerdo con este mecanismo de compra estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo, porque la subasta inversa es el mejor mecanismo para comprar la energía más barata, no al amigo", sostuvo Jorge Cálix, jefe de la bancada liberal. El bloque opositor detalló que el documento final está en la fase de ajuste de detalles técnicos para someterlo al debate público y a las reuniones institucionales del partido, asegurando que se han tomado en cuenta las observaciones y críticas de diversos sectores para enriquecer el proyecto de ley.