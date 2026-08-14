Dictan medidas sustitutivas a Bartolo Fuentes, acusado de violencia en contra de Kathia Crivelli

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó este viernes -14 de agosto- medidas distintas a la prisión contra el exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, acusado del delito de violencia contra la mujer en perjuicio de la actual viceministra de Derechos Humanos, Kathia Marcela Crivelli. Bárbara Fuentes, portavoz de los Juzgados, informó que el exparlamentario no podrá salir del país y deberá firmar periódicamente en los Juzgados de El Progreso. Además, Bartolo​​​​​​ tendrá prohibido comunicarse o compartir espacios con Crivelli.

La audiencia inicial quedó programada para el 27 de agosto a las 9:00 am, como parte del proceso judicial que enfrenta el exdiputado de Libre. Crivelli, por su parte, manifestó que “no es fácil como mujer ir a Medicina Forense, psicólogo y psiquiatra ser preguntada por cosas ‘que no son bonitas’”. Explicó que buscaba una conciliación mediante una disculpa pública de Fuentes, pero aseguró que el exdiputado no quiso llegar a ese acuerdo. “Llevó tres reuniones en el Ministerio Público en la Fiscalía de la Mujer, él está renuente que no, hoy veníamos a lo mismo, si llegábamos a que él aceptara que me golpeó aceptaría la disculpa pública, pero él no aceptó”, dijo Crivelli.

Por otro lado, el exdiputado Fuentes sostuvo que es Crivelli quien debe disculparse con él por las declaraciones que brindó. “Ella tendría que disculparse conmigo también, primero por hacer una acusación falsa y dar discursos falsos, arrebatarme el teléfono y llamarme Coyote”, declaró Fuentes. Fuentes afirmó que no puede pedir disculpas porque, según su versión, no cometió ninguna agresión y fue él quien resultó agredido durante el incidente.

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