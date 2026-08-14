Presentan proyecto de ley para implementar grilletes electrónicos en Honduras

La iniciativa propone utilizar estos dispositivos como alternativa a la prisión preventiva y para el cumplimiento de condenas fuera de los recintos carcelarios, en casos específicos como personas procesadas por delitos leves , reclusos con buen comportamiento próximos a recuperar su libertad y mujeres embarazadas o lactantes.

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de ley para implementar dispositivos de grilletes electrónicos, fue presentado en el Congreso Nacional con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y plantear alternativas al encarcelamiento para determinados grupos.

"Nosotros tenemos hacinamiento en las cárceles de Honduras y esto conlleva altos costos, más los gastos que tiene el Estado con el sistema judicial. El fin de la utilización de estos grilletes es para personas con delitos leves y para madres que están a punto de tener sus hijos, porque los niños no tienen por qué pagar estar en esas condiciones en sus primeros años de vida", explicó la diputada promovente del proyecto, Daisy Andonie.

Además de su función en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, la propuesta contempla el uso de los dispositivos como medida cautelar de protección en casos de violencia doméstica y de género, permitiendo al sistema judicial rastrear en tiempo real la ubicación de los agresores para mantenerlos alejados de las víctimas.

En el ámbito fiscal y administrativo, la congresista argumentó que la manutención de la población carcelaria representa una carga financiera considerable para el presupuesto nacional.

Estimaciones se contabilizan costos diarios de alimentación de aproximadamente 350 lempiras por privado de libertad, sumado a los gastos de atención médica, transporte, personal de custodia y programas de reinserción.

"Viendo también dignificar a la persona como lo manda la Constitución de la República y tratando de reducir costos y deshacer este hacinamiento que hay, estamos viendo nuevas alternativas; para nosotros el uso de los grilletes electrónicos es una buena posibilidad y una buena opción", sostuvo Andonie.

La parlamentaria destacó que este tipo de tecnología de supervisión remota ha arrojado resultados positivos en países de la región y adelantó que el proyecto será sometido a jornadas de socialización con organizaciones defensoras de derechos humanos y operadores de justicia para evaluar su factibilidad técnica e incorporación al marco legal del país.