Presentan proyecto para crear el primer Código Procesal Laboral de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de agilizar la resolución de juicios y modernizar la impartición de justicia en materia de trabajo, el Congreso Nacional recibió la propuesta para crear el primer Código Procesal Laboral del país, una iniciativa orientada a dotar al sistema judicial de un marco procedimental propio y autónomo. ​La propuesta legislativa busca llenar una mora histórica en el estamento jurídico hondureño, donde a pesar de contar con un Código del Trabajo con más de 60 años de vigencia, la jurisdicción laboral carece de un cuerpo adjetivo especializado, a diferencia de las áreas civil y penal que disponen de sus respectivos códigos procesales. ​"Presenté ante la cámara legislativa la creación del Código Procesal Laboral, ya que los abogados no cuentan en el estamento jurídico de nuestro país con esta herramienta; tenemos el Código Procesal Penal y el Civil, pero no teníamos un Código Procesal Laboral", explicó Nelson Leiva, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).

​En la actualidad, cuando un trabajador o un empleador acude a los juzgados de letras del trabajo, los profesionales del derecho y los jueces deben recurrir de manera supletoria al Código Procesal Civil para la tramitación de los expedientes, situación que extiende de forma indeterminada la duración de los litigios. ​Esta falta de procedimientos específicos estandarizados para el fuero laboral suele traducirse en dilaciones que afectan tanto la seguridad jurídica de las empresas como el acceso expedito a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. ​"Nos ayudará mucho en la aplicación de la justicia porque nos estamos auxiliando de procedimientos estipulados en el Código Procesal Civil para aplicar el Código del Trabajo; esto va conllevando a mejorar el sistema al momento de tener sentencias más rápidas", señaló Leiva.