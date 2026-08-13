Próxima semana se presentará el primer paquete de reformas electorales en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará la próxima semana la recepción y discusión del primer paquete de reformas electorales impulsado por la bancada del Partido Nacional, un proyecto que originalmente estaba programado para introducirse esta semana y que plantea modificaciones a 19 artículos de la normativa que rige al Consejo Nacional Electoral (CNE). ​La propuesta de la entidad política oficialista constituye el primer bloque de al menos cuatro paquetes que contempla evaluar la Comisión de Asuntos Electorales durante el presente período de sesiones, entre los cuales se incluyen iniciativas para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) y una propuesta integral elaborada por organizaciones de la sociedad civil. ​"La próxima semana se va a presentar la reforma al CNE; son 19 artículos, es un primer paquete. Luego viene la del TJE, la de la Unidad de Política Limpia y el 17 de septiembre el PNUD, junto con el CNA, ASJ y CESPAD, van a presentar otros paquetes de reformas electorales", detalló Antonio Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.

​Entre los cambios centrales que plantea el primer paquete figura la redefinición del quórum de las sesiones y la adopción de resoluciones por mayoría de votos en lugar de la unanimidad. Asimismo, el proyecto contempla la tipificación de la figura de "obstrucción al cronograma electoral" para sancionar a los consejeros que abandonen las sesiones o no justifiquen su ausencia, habilitando la remisión de los casos al Ministerio Público o la apertura de juicio político en el Congreso Nacional.​Respecto al funcionamiento del sistema de fiscalización, el dictamen buscará además conferirle autonomía operativa a la Unidad de Política Limpia para desvincularla de la estructura directa del CNE, fortaleciendo sus capacidades presupuestarias e institucionales para fiscalizar el origen de los recursos que financian las campañas políticas. ​"Aparece una nueva figura en la Ley Electoral, la obstrucción, queremos evitarla y puede llegar hasta juicio político. La idea mía y la petición de la Unidad de Política Limpia es que no esté adscrita al CNE, que esté separada, que sea un ente descentralizado para que el dinero mal habido no entre en la campaña política", explicó Rivera.

​El calendario de trabajo de la comisión legislativa proyecta unificar los distintos insumos presentados por los sectores políticos y sociales en un solo cuerpo normativo, abordando en un bloque posterior el debate sobre la implementación de la segunda vuelta electoral, propuesta que requiere una mayoría calificada de 86 votos en el pleno del Congreso Nacional. ​Frente al inminente inicio de los debates, las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento coincidieron en que la actualización del marco normativo es urgente para fortalecer la institucionalidad democrática, aunque advirtieron que cada articulado debe someterse a un riguroso análisis técnico e institucional antes de su dictamen final. ​Desde la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) señalaron que, si bien reconocen la importancia de actualizar la legislación vigente, el proceso de discusión no debe apresurarse de manera unilateral.