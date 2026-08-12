Congreso Nacional descarta apoyo a restricción de licencias por cilindraje para motocicletas

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo descartó de forma categórica que vaya a aprobar reformas orientadas a restringir la circulación de motocicletas en las carreteras del país según su potencia o cilindraje, saliendo al paso de la propuesta planteada recientemente por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

​La iniciativa policial pretendía condicionar el libre tránsito mediante una categorización en las licencias Tipo A, restringiendo a los vehículos de dos ruedas menores a 300 cc únicamente a cascos urbanos y vías secundarias.

La propuesta generó incertidumbre en diversos sectores de la población que utilizan este medio de transporte diario.

​"En el Congreso no tenemos iniciativa sobre ese tema y no estaríamos aprobando algo para perjudicar al motociclista", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.​