Construcción de rotonda en El Lolo apenas alcanza un 15% de avance

Tegucigalpa, Honduras. - ​​​​​​La construcción de la rotonda en el desvío hacia El Lolo apenas registra un 15% de avance y se prevé que facilite la circulación de vehículos entre la zona norte y el centro de Tegucigalpa y Comayagüela. Actualmente, los trabajos incluyen la construcción de un muro perimetral y obras de tuberías. La intervención comenzó hace aproximadamente 28 días y forma parte de un proyecto que contempla varias obras complementarias para ordenar el tránsito en este sector de la capital. “La rotonda en la que se está construyendo un muro perimetral y lleva obras de tuberías está proyectada para facilitar el paso de los vehículos que llegan desde la zona norte con dirección al centro de la capital y viceversa”, afirmó el especialista. La obra también está vinculada con el reordenamiento vial de los vehículos que llegan desde San Pedro Sula, particularmente en el sector de El Durazno y su conexión con El Lolo.

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Como parte del proyecto, se contempla la construcción de una vía de doble carril, espacios de estacionamiento, una bahía, áreas verdes, barandales y la habilitación de la calle en el punto donde se desarrolla la rotonda. “Para ejecutar los trabajos se cuenta con 70 y 80 trabajadores diarios donde se labora hasta las 8:00 de la noche, con el propósito de avanzar sin generar mayores afectaciones al tránsito durante el día”, expresó. Asimismo, los trabajos incluyen infraestructura de captación y tuberías para atender problemas relacionados con la falta de agua en algunos puntos del sector.

Proyecto acumula retrasos

El personal a cargo de la obra pidió paciencia a la población debido a los retrasos registrados durante la ejecución del proyecto. Tanto el ingeniero como el arquitecto expresaron: “Pedimos a la población que tenga calma, ya que este proyecto ha tenido muchos retrasos debido a obras complementarias que se han presentado durante la intervención”. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehler, aseguró en julio pasado que el proyecto lleva un 90% de avance en sus dos primeras etapas y que están finalizando los 7.5 kilómetros que van del mall Premier hasta El Guanábano. La ampliación de la carretera hacia Olancho fue dividida en diferentes fases.

La primera comprende el tramo que llega hasta el sector de El Guanábano y cuenta con pavimento de concreto hidráulico. La segunda corresponde al tramo entre el mall Premier y la colonia Campo Cielo, donde los trabajos principales ya fueron ejecutados. La tercera fase contempla el tramo entre el Mall Premier y Campo Cielo. Este sector cuenta con concreto asfáltico y está en proceso de gestión para su ejecución. La ampliación comprende aproximadamente 7.7 kilómetros y busca convertir la carretera de dos a cuatro carriles para mejorar la movilidad y la conexión con la zona oriental del país.