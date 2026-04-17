Alcaldía promete mejorar calles en El Lolo y la colonia Villa Campesina

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que trabaja en soluciones para los problemas viales en la aldea El Lolo, Comayagüela y la colonia Villa Campesina, tras reclamos de los vecinos por el deterioro de calles. Las autoridades confirmaron que ya hay acercamientos para atender la situación, aunque reconocieron que las limitaciones presupuestarias obligan a priorizar intervenciones de corto y mediano plazo. “Nos comunicamos con la Dirección de Infraestructura. Es algo que conocemos desde la campaña, así como otras necesidades que tiene la capital. Entendemos y somos conscientes de lo que siente y pasa la gente de esta zona", indicó el alcalde Juan Diego Zelaya. Zelaya aseguró que la comuna iniciará un proceso de evaluación técnica para definir las mejores alternativas junto a la población afectada. “Y definitivamente que vamos a formular un proyecto para ver los alcances del mismo, los escenarios que podamos tener y consensuar las posibles soluciones con los transportistas de la zona, con los vecinos de la comunidad, para ver cuál salida tomamos dependiendo de los recursos que tengamos disponibles para esos efectos.” El edil detalló que el objetivo es construir soluciones consensuadas que respondan tanto a la urgencia de la movilidad como a la sostenibilidad de las obras. “Pero sí quería pedirle especialmente a los vecinos de la colonia Villa Campesina, a los transportistas, los mototaxis, que estamos pendientes y espero poder estar con ellos pronto para que miremos las varias opciones y que juntos tomemos las decisiones a corto, mediano y largo plazo", indicó el edil.

En ese sentido, reiteró que el ideal es desarrollar proyectos definitivos con concreto hidráulico, aunque estos implican inversiones elevadas para la municipalidad. “Obviamente que a largo plazo el ideal es cambiarlo todo con concreto hidráulico, pero eso también tiene un costo bastante alto. Mientras eso pasa, vamos a discutir con ellos soluciones que podamos implementar a cortísimo plazo para mejorar la viabilidad y movilidad de la zona, mientras formulamos y hacemos un proyecto opcional para verlo", detalló Zelaya. Las autoridades municipales indicaron que equipos técnicos se desplazaron a la zona para identificar medidas inmediatas que permitan aliviar el tránsito y mejorar las condiciones de las calles. “En la mañana hablé (de hoy viernes) con la Dirección de Infraestructura Vial y ellos se estaban desplazando a la zona para ver qué opciones tenemos a cortísimo plazo”. Además, se analiza un diseño previo que podría servir de base para un proyecto más duradero en estos sectores de la capital. “También estamos buscando un diseño que existe para ver un proyecto más duradero. Pero sí, en cuanto podamos, vamos a estar reunidos con ellos, pero queremos formular algo y tener opciones antes de venirnos de inmediato, porque lo ideal es tener opciones, que ellos miren los escenarios y en conjunto, en consenso con ellos, podamos tomar las mejores decisiones.” El jefe edilicio reiteró que la administración municipal mantiene atención constante a las demandas ciudadanas en distintos puntos del Distrito Central. “Lo que sí quiero manifestar y dejar claro es que sí estamos al tanto, sí estamos atentos al clamor de la ciudadanía, no solo en la Villa Campesina, en todos lados. Hemos estado trabajando día y noche en distintos lugares de la capital.”