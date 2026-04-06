AMDC habilita este lunes tramo vial detrás del colegio San Francisco

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) habilitará este 6 de abril el tramo vial ubicado detrás del colegio San Francisco, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela, tras varias semanas de trabajos de rehabilitación ejecutados incluso durante el feriado de Semana Santa.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que las labores fueron aceleradas aprovechando la disminución del tráfico vehicular en la zona durante el asueto, lo que permitió reducir los tiempos previstos de ejecución.

“Aprovechamos Semana Santa para acelerar trabajos y ya hoy estamos limpiando, y hoy en la noche debería estar completamente habilitado ese tramo”, aseguró Zelaya.

El tramo intervenido corresponde a una vía altamente transitada por conductores y vecinos del sector, quienes durante años denunciaron el deterioro del pavimento.

“Estamos detrás del colegio San Francisco, reconstruyendo un tramo del que se han quejado mucho los conductores, los pobladores y los vecinos de este sector”, afirmó el alcalde.

De acuerdo con las autoridades municipales, la obra consistió en la rehabilitación integral de la calle, incluyendo mejoras en la base y la superficie. Además, se realizaron trabajos complementarios para garantizar la durabilidad de la vía y evitar daños a corto plazo.