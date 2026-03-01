Alcaldía del DC reconstruye tramo dañado en la Monseñor Fiallos de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la reconstrucción de un tramo de calle en mal estado en la avenida Nixon, ubicada detrás del colegio San Francisco, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela, una zona que por años presentó un deterioro severo.
El segmento intervenido se encontraba prácticamente destruido, con baches profundos, hundimientos y desgaste del pavimento, lo que generaba dificultades constantes para conductores y peatones que transitan a diario por el sector.
De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos contemplan el retiro del material dañado, la nivelación de la base y la colocación de nuevo pavimento, con el fin de garantizar mayor durabilidad y seguridad vial en la zona.
La intervención obligó al cierre temporal de la vía hasta el 9 de marzo, mientras se desarrollan las obras. La comuna pidió comprensión a los vecinos y conductores, ya que durante este período se habilitarán rutas alternas para evitar congestionamientos.
Este grave daño generó mayor tráfico, ya que es una vía de alto tránsito que conecta con el mercado Zonal Belén y con diversas colonias ubicadas al norte de Comayagüela.
Comerciantes y residentes del sector aseguraron que el mal estado de la calle no solo afectaba la movilidad, sino que también provocaba daños en los vehículos y atrasos en el transporte público.
“Qué bueno que se inició con la reconstrucción, ya que desde hace dos años está destruido ese tramo y nosotros denunciamos , pero no nos escuchaban”, manifestó una de las entrevistadas que transitaba por la zona.
El personal técnico de la AMDC explicó que la obra estaba programada inicialmente para ejecutarse en un menor tiempo; sin embargo, durante la intervención se detectaron problemas adicionales en el subsuelo.
Ingenieros municipales detallaron que una tubería de aguas negras colapsó bajo la vía, lo que provocó que el material de base se debilitara y obligara a ampliar el área de trabajo prevista.
"Se presentó un problema con una tubería de aguas negras; el material que no estaba contemplado retirar se colapsó y eso va a atrasar un poco los trabajos. También hay otra tubería que debemos revisar para evitar que vuelva a ocurrir el mismo problema", indicó uno de los ingenieros a cargo.
Debido a estos inconvenientes, los trabajos podrían extenderse entre 10 y 15 días, dependiendo de las condiciones del terreno y de las reparaciones sanitarias que se realicen en el sector.
La Alcaldía reiteró que este tipo de intervenciones forman parte de un plan de mejoramiento vial en distintos puntos del Distrito Central, con el objetivo de recuperar calles deterioradas y brindar mayor seguridad y fluidez a quienes circulan por Comayagüela y Tegucigalpa.