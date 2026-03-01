Alcaldía del DC reconstruye tramo dañado en la Monseñor Fiallos de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la reconstrucción de un tramo de calle en mal estado en la avenida Nixon, ubicada detrás del colegio San Francisco, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela, una zona que por años presentó un deterioro severo.

El segmento intervenido se encontraba prácticamente destruido, con baches profundos, hundimientos y desgaste del pavimento, lo que generaba dificultades constantes para conductores y peatones que transitan a diario por el sector.

De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos contemplan el retiro del material dañado, la nivelación de la base y la colocación de nuevo pavimento, con el fin de garantizar mayor durabilidad y seguridad vial en la zona.

La intervención obligó al cierre temporal de la vía hasta el 9 de marzo, mientras se desarrollan las obras. La comuna pidió comprensión a los vecinos y conductores, ya que durante este período se habilitarán rutas alternas para evitar congestionamientos.

Este grave daño generó mayor tráfico, ya que es una vía de alto tránsito que conecta con el mercado Zonal Belén y con diversas colonias ubicadas al norte de Comayagüela.