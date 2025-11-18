Un año después, obra vial en El Álamo en Comayagüela avanza solo el 31%

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de reparación del alcantarillado y la calle principal de la colonia El Álamo continúan con un ritmo lento y todavía sin una fecha de entrega definida.
Según los datos de la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto presenta un avance general del 31 %, con un 49 % en el alcantarillado sanitario y apenas un 25 % en la pavimentación con concreto hidráulico.
La intervención comenzó el 11 de junio de 2024 por parte de la comuna capitalina y cuenta con una inversión de 43.9 millones de lempiras, destinada a la reconstrucción de los sistemas hidrosanitarios y a la repavimentación total de la calle principal de la colonia, que también conecta el bulevar Fuerza Armadas y el Económica Europea.
Desde su inicio, la obra ha tenido suspensiones temporales, lo que causó retrasos en su ejecución, un año después los trabajos no avanzaron ni la mitad del proyecto.
La comuna capitalina, no ofreció fecha estimada de finalización del proyecto, argumentando que será comunicada una vez se concluyan las readecuaciones técnicas y se estabilicen las condiciones climáticas que han afectado el ritmo de ejecución.
La autoridades municipales indicaron que los principales problemas detectados por los técnicos fue que el terreno no coincidía con las condiciones previstas en los planos originales, lo que obligó a replantear varios componentes del proyecto hidrosanitario.
El rediseño de los colectores de aguas negras y pluviales fue uno de los ajustes más complejos, debido a incompatibilidades en las descargas, un imprevisto que retrasó la instalación correcta del sistema, según respondió la Dirección.
Explicaron, también, la presencia de un manto rocoso en varios puntos que obligó al uso de excavadoras equipadas con martillo, un proceso más lento y costoso que la excavación convencional.
En el sistema de aguas lluvias, conformado por tuberías de 36 pulgadas, se encontraron tramos donde convergen hasta tres líneas, lo que obligó a sustituir los pozos de registro tradicionales por cajas de mayor tamaño.
“Estas estructuras especiales requieren un mayor tiempo de construcción y más personal, lo que también ha incidido en la velocidad del proyecto”, justificaron las autoridades entrevistadas por EL HERALDO.
Otro punto crítico se ubica en un tramo de aproximadamente 150 metros donde se detectó un nivel freático elevado, lo que debilitó el suelo y obligó a reemplazar material y construir un sistema de subdrenaje.
Este subdrenaje permitirá evacuar las aguas subterráneas hacia el colector pluvial, pero su instalación demandó un proceso adicional que no estaba contemplado en el diseño inicial.
La comuna detalló que las lluvias registradas durante la ejecución han sido otro factor que atrasó el proceso, especialmente en las actividades de excavación, relleno y vaciado de concreto.
Sin embargo, la municipalidad asegura que el proyecto continúa activo y bajo supervisión para evitar retrasos mayores.
Los Vecinos de El Álamo manifestaron que este como otros proyectos tienen retrasos que afectan la circulación vial.