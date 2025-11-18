Un año después, obra vial en El Álamo en Comayagüela avanza solo el 31%

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de reparación del alcantarillado y la calle principal de la colonia El Álamo continúan con un ritmo lento y todavía sin una fecha de entrega definida.

Según los datos de la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto presenta un avance general del 31 %, con un 49 % en el alcantarillado sanitario y apenas un 25 % en la pavimentación con concreto hidráulico.

La intervención comenzó el 11 de junio de 2024 por parte de la comuna capitalina y cuenta con una inversión de 43.9 millones de lempiras, destinada a la reconstrucción de los sistemas hidrosanitarios y a la repavimentación total de la calle principal de la colonia, que también conecta el bulevar Fuerza Armadas y el Económica Europea.

Desde su inicio, la obra ha tenido suspensiones temporales, lo que causó retrasos en su ejecución, un año después los trabajos no avanzaron ni la mitad del proyecto.

La comuna capitalina, no ofreció fecha estimada de finalización del proyecto, argumentando que será comunicada una vez se concluyan las readecuaciones técnicas y se estabilicen las condiciones climáticas que han afectado el ritmo de ejecución.