Calles de Tegucigalpa siguen dañadas pese a obras anunciadas por la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anuncia cada semana obras de reconstrucción vial en la ciudad, los baches continúan siendo un tormento para los conductores, quienes deben maniobrar con el timón para no caer en las hileras de agujeros que cubren el pavimento.

En las gemelas Tegucigalpa y Comayagüela persisten tramos de calles en pésimo estado donde, según los vecinos, las autoridades no han colocado ni una sola bolsa de cemento para repararlos. Muchos de estos puntos han permanecido abandonados durante meses e incluso años, constató EL HERALDO en un recorrido por varios ejes viales.

Uno de los sectores más afectados se ubica en la colonia Monseñor Fiallos, al inicio de la calle posterior del Instituto San Francisco, donde da la impresión de haber caído un meteorito por las dimensiones de los agujeros. Los hundimientos hacen casi imposible el tránsito vehicular y ponen a prueba cada giro de las llantas.

Además, el daño en esta vía genera fuertes congestionamientos, ya que conecta con el mercado Zonal Belén y con varias colonias del norte de Comayagüela.

“Llevamos años con estas calles en ruinas... tanto impuesto que pagamos y la Alcaldía no puede arreglar estos cráteres. Pedimos que reparen esta vía porque Comayagüela también paga sus tributos”, manifestó Carlos Salgado, ciudadano que transita a diario por la zona.

Salgado expresó su malestar y aseguró que los vehículos se dañan con frecuencia por el pésimo estado de la calle. Es un clamor general entre los conductores y vecinos.