Calle de la Monseñor Fiallos, en Comayagüela, seguirá cerrada una semana más por reparación

Tegucigalpa, Honduras.- El tramo de la calle El Estudiante, ubicado detrás del colegio San Francisco en la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, permanecerá cerrado al menos una semana más mientras continúan los trabajos de reparación que ejecuta la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La intervención forma parte de un proyecto de reconstrucción que busca solucionar un grave problema en el sistema de aguas negras que provocó el hundimiento del pavimento y el deterioro de la vía.

“Nos va a llevar un poquito más de tiempo porque encontramos todo el sistema de aguas negras malo. Ese es el problema de por qué se ha hundido y por qué se ha destruido el pavimento”, explicó el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la AMDC, José Miguel Sierra.

Debido a esta situación, los equipos de trabajo han tenido que ampliar las labores para reconstruir completamente el sistema sanitario que se encuentra debajo de la calle.

“Se están construyendo tres pozos más y el sistema nuevo abajo del gran bache que había. Del nueve de marzo que habíamos dicho, estará una semana más”, detalló el funcionario municipal.