Calle de la Monseñor Fiallos, en Comayagüela, seguirá cerrada una semana más por reparación

Tegucigalpa, Honduras.- El tramo de la calle El Estudiante, ubicado detrás del colegio San Francisco en la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, permanecerá cerrado al menos una semana más mientras continúan los trabajos de reparación que ejecuta la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La intervención forma parte de un proyecto de reconstrucción que busca solucionar un grave problema en el sistema de aguas negras que provocó el hundimiento del pavimento y el deterioro de la vía.
“Nos va a llevar un poquito más de tiempo porque encontramos todo el sistema de aguas negras malo. Ese es el problema de por qué se ha hundido y por qué se ha destruido el pavimento”, explicó el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la AMDC, José Miguel Sierra.
Debido a esta situación, los equipos de trabajo han tenido que ampliar las labores para reconstruir completamente el sistema sanitario que se encuentra debajo de la calle.
“Se están construyendo tres pozos más y el sistema nuevo abajo del gran bache que había. Del nueve de marzo que habíamos dicho, estará una semana más”, detalló el funcionario municipal.
El funcionario reconoció que desde el inicio de la obra sabían que existía algún problema en el subsuelo, aunque no imaginaban que el deterioro fuera tan profundo.
“Sabíamos que algo estaba malo abajo, pero no tanto así. Solo son como 70 metros, no es mucho, pero es bien ancho y hay que arreglar todo el sistema de agua negra abajo”, agregó.
La reparación se desarrolla en la calle El Estudiante, una vía muy utilizada por conductores y vecinos del sector, quienes durante meses denunciaron el deterioro del pavimento.
“Estamos detrás del colegio San Francisco, reconstruyendo un tramo del que se han quejado mucho los conductores, los pobladores y los vecinos de este sector”, expresó Sierra.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto contempla una reconstrucción completa del tramo con una nueva base y una losa de concreto de 20 centímetros de espesor para garantizar mayor durabilidad.
La inversión aproximada de la obra asciende a 1.5 millones de lempiras, recursos que cubrirán tanto la reconstrucción del pavimento como la reparación del sistema sanitario.
“Es un tramo de concreto, no es como un bacheo que lo podemos abrir inmediatamente. Vamos a trabajar incluso 24 horas para avanzar lo más rápido posible”, afirmó.
Debido a la magnitud de los trabajos, la calle permanece totalmente cerrada al tránsito vehicular, por lo que la municipalidad habilitó rutas alternas para evitar mayores congestionamientos.
Comerciantes y residentes del sector manifestaron que el mal estado de la calle venía afectando desde hace tiempo la circulación de vehículos, provocando daños en automóviles, atrasos en el transporte público y constantes quejas de los conductores.